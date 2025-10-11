Bihar Election 2025: एआईएमआईएम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, राज्य की राजनीति में 'तीसरा विकल्प' देने का वादा

Bihar Election 2025: बिहार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा दरकिनार की गई ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने शनिवार को आगामी राज्य विधानसभा चुनावों में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना की घोषणा की, जो 2020 में उसके द्वारा उतारे गए सीटों से पाँच गुना ज़्यादा है।

हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी ने कहा कि उसका लक्ष्य बिहार में एक "तीसरा विकल्प" पेश करना है, जहाँ लंबे समय से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस-राजद गठबंधन का दबदबा रहा है।

एआईएमआईएम के बिहार प्रमुख अख्तरुल ईमान ने पीटीआई-भाषा को बताया, "हमारी योजना 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। एनडीए और महागठबंधन, दोनों को हमारी उपस्थिति स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।" उन्होंने कहा कि महागठबंधन, जिसने पिछले चुनाव में एआईएमआईएम पर धर्मनिरपेक्ष वोटों को विभाजित करने का आरोप लगाया था, "अब ऐसा नहीं कर सकता"।

इमान ने बताया कि उन्होंने गठबंधन के लिए राजद प्रमुख लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव को पत्र लिखा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने आगे कहा, "अब हमें अपना आधार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। हम तीसरे मोर्चे के गठन के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों से भी बातचीत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में चीजें और स्पष्ट हो जाएँगी।"

243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए चुनाव 6 और 11 नवंबर को होने हैं, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। 2020 में, AIMIM ने बहुजन समाज पार्टी (BSP) और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली तत्कालीन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (RLSP) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। पार्टी ने मुख्य रूप से सीमांचल क्षेत्र में पाँच सीटें जीतीं और कहा गया कि उसने कई निर्वाचन क्षेत्रों में RJD-कांग्रेस-वाम गठबंधन के वोट शेयर में कटौती की।

हालांकि, 2022 में, AIMIM के चार विधायक राजद में शामिल हो गए, जिससे इमाम बिहार विधानसभा में पार्टी के एकमात्र प्रतिनिधि रह गए। राजद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जद (यू) दोनों के पूर्व सदस्य इमाम ने कहा कि AIMIM का राज्य में, खासकर मुसलमानों के बीच, एक मजबूत आधार बना हुआ है, जो बिहार की आबादी का 17 प्रतिशत से अधिक हैं, लेकिन विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व कम है।

ओवैसी मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और पिछले महीने उन्होंने पार्टी की उपस्थिति मज़बूत करने के लिए किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जैसे ज़िलों का दौरा किया था। हालाँकि ओवैसी राजद, जदयू और कांग्रेस पर मुसलमानों के प्रति उदासीनता का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन इस बैरिस्टर-राजनेता पर "भाजपा की बी टीम" होने का आरोप लगाया जाता है, जो भगवा पार्टी की मदद के लिए "धर्मनिरपेक्ष वोटों" में सेंध लगाती है।

Web Title: Bihar Election 2025: AIMIM to Contest 100 Seats, Promises 'Third Alternative' in State Politics