बिहारः एक माह के अंदर लोगों को ऐसी बंपर नौकरियां मिलेगी, जो किसी और राज्य में नहीं हुआ होगा, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी का ऐलान

Highlights तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके चरण स्पर्श किए। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक-दूसरे से गले भी मिले। गठबंधन के सूत्रों ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में होगा।

पटनाः बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि रोजगार को लेकर हमारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात हुई है और एक महीने के अंदर बिहार में लोगों को ऐसी बंपर नौकरियां मिलेगी, जो किसी और राज्य में नहीं हुआ होगा। पूरा फोकस रोजगार और महंगाई पर रहेगा।

तेजस्वी यादव ने पटना में कहा कि आज बिहार ने वो कर दिखाया जो देश को करना है। हम लोगों ने सदन से लेकर सड़क तक बेरोजगारी की लड़ाई लड़ी है। मुख्यमंत्री जी के निर्णय से हम लोगों को एक मौका मिला है की जनता और नौजवानों के दुख दर्द को दूर कर सकें।

Mahagathbandhan is so strong that BJP would be only one left for opposition in Vidhan Sabha... Difficult decision taken by CM Nitish Kumar is a decision which was needed. Communal tensions were being spread by BJP, they were trying to kill regional parties: Bihar Dy CM, T Yadav