ईडी ने बहनों के आभूषण उतरवाकर बरामदगी के तौर पर दिखाया, तेजस्वी ने कहा-मेरे पास से ठेंगा मिला, हमलोग असल समाजवादी लोग हैं...

Highlights ससुराल वालों के “इस्तेमाल किए हुए” आभूषणों की तस्वीरें लेकर “बरामदगी” के तौर पर दिखाया गया। 600 करोड़ से पहले 8000 करोड़ का हिसाब तो दे दें। सीबीआई और ईडी या तो कंप्यूज हो गई है या फिर मेरा चेहरा अडाणी से मिलता है?

पटनाः सीबीआई और ईडी की कार्रवाई के बाद दिल्ली से पटना लौटे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि हमलोग असल समाजवादी लोग हैं। इनके झूठ-अफवाह-फर्जी मुकदमे से लड़ने के लिए जिगर चाहिए। हमारे पास जिगर है, राजनीतिक जमीन भी है और जमीर और विचार भी है।

जिस दिन सरकार बनी थी, उसी दिन हमने कहा कि इस तरह का प्रयास लगातार चलता रहेगा। तेजस्वी ने कहा कि पूर्णिया के रैली में उमड़ी भीड़ को देखने के बाद से ही भाजपा के लोगों में डर बना हुआ है। ये लोग जान रहे हैं कि 2024 की लड़ाई में वे कही टिकने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि 600 करोड़ से पहले 8000 करोड़ का हिसाब तो दे दें।

लोग कह रहे थे कि मेरे पास से खजाना मिला है। मैं कहता हूं कि मेरे पास से ठेंगा मिला है। तेजस्वी ने सिजर लिस्ट जारी करने की मांग की। कहा कि ये लोग झूठा प्रचार प्रसार इस तरह से कर रहे हैं मानो असली अडाणी हम ही हैं। सीबीआई और ईडी या तो कंप्यूज हो गई है या फिर मेरा चेहरा अडाणी से मिलता है?

VIDEO | Bihar deputy CM and RJD leader @yadavtejashwi talks to the media on ED searches on premises owned by him and close family members. pic.twitter.com/mpdpBWKo2H