Bihar: घने कोहरे और शीतलहर का असर, बिहार में स्कूलों का समय बदला; जानें नई टाइमिंग

Bihar School: तापमान में गिरावट और बढ़ती ठंड की वजह से बिहार अपने स्कलों के समय में बदलाव कर रहा है। पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 18 दिसंबर को एक आदेश जारी कर जिले के सभी स्कूलों को सुबह 9:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलाने का निर्देश दिया।

हालांकि, जिन क्लास में प्री-बोर्ड या बोर्ड एग्जाम होंगे, वे सामान्य टाइमिंग को फॉलो करेंगे। नई टाइमिंग आज, 19 दिसंबर से लागू हो गई है और 25 दिसंबर तक वैलिड रहेगी।

IMD ने बताया मौसम का हाल

इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने घने कोहरे और शीतलहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने कहा, "राज्य के पूर्वी हिस्से की ज़्यादातर जगहों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।"

मौसम विभाग ने 20 दिसंबर के लिए रेड अलर्ट जारी किया और कहा, "राज्य के पश्चिमी और मध्य हिस्सों की ज़्यादातर जगहों पर घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।"

मौसम विभाग ने अपने लेटेस्ट मौसम बुलेटिन में कहा, "19-22 दिसंबर के दौरान बिहार में कुछ जगहों पर सुबह के शुरुआती घंटों/सुबह के घंटों में घने कोहरे की स्थिति बनी रहने की बहुत संभावना है; 19 और 20 तारीख को झारखंड, ओडिशा के अलग-अलग इलाकों में, 20 तारीख को गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में, 19-22 दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर भारत में।"

घने कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी से गुरुवार को फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हुए। मौसम की स्थिति को देखते हुए, इंडिगो एयरलाइन ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की।

एडवाइजरी में कहा गया है, "रांची, पटना और वाराणसी में कम विजिबिलिटी और कोहरे से फ्लाइट शेड्यूल प्रभावित हो सकता है। हम मौसम पर करीब से नज़र रख रहे हैं और आपको सुरक्षित और आसानी से आपकी मंज़िल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारी वेबसाइट या ऐप के ज़रिए अपनी फ्लाइट की स्थिति के बारे में अपडेट रहें। कृपया निश्चिंत रहें कि हमारी टीमें हर कदम पर आपकी मदद करने और पूरा सपोर्ट देने के लिए यहां हैं। हम साफ आसमान और जल्द ही अपने रेगुलर शेड्यूल पर लौटने की उम्मीद करते हैं। आपके धैर्य और समझ के लिए धन्यवाद ।"

