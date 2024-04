Nitish Kumar Nawada Rally: 'हम गलती से उन्हें साथ ले आए फिर छोड़ दिया', आरजेडी पर बरसे सीएम नीतीश कुमार

Highlights नीतीश ने कहा, 15 साल उन्हें मिला उन्होंने कोई काम नहीं किया नीतीश ने कहा गलती हुई कि उन्हें साथ ले आए नीतीश ने कहा, हमें केंद्र से और पीएम मोदी से काफी सहयोग मिल रहा है

Nitish Kumar Nawada Rally: लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बिहार के नवादा में सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम से गलती हो गई थी हम उन्हें साथ ले आए। लेकिन फिर छोड़ दिया। नीतीश ने कहा कि वह दावा करता है कि उसने सारे काम किए। वह क्या काम करेगा। उनको बिहार की जनता ने 15 साल दिए। क्या काम हुए बिहार की जनता जानती है।

#WATCH | Addressing a public rally in Nawada, Bihar CM Nitish Kumar says, "Development is happening at a fast pace in Bihar. What was the condition of Bihar before 2005? You could not step out of your house after the evening. Today you can move around freely...Husband and wife… pic.twitter.com/PHljC1wTT9