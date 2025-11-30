बिहार के मुख्यमंत्री के बड़े भाई सतीश कुमार ने खुलकर कहा- निशांत को अब राजनीति में आना ही चाहिए

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सियासत में आने को लेकर बार-बार लगाई जा रही अटकलों के बीच मुख्यमंत्री के बड़े भाई सतीश कुमार ने खुलकर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि निशांत को अब राजनीति में आना ही चाहिए। उन्होंने बताया कि निशांत कुमार जब भी चाहें राजनीति में कदम रख सकते हैं और परिवार की ओर से उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने यहां तक कहा कि निशांत को किसी विशेष तैयारी की भी जरूरत नहीं वे चाहे मंत्री बनें या विधायक, बस सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर जाएं।

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हम तो चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द राजनीति में कदम रखें। सतीश कुमार ने यह भी कहा कि वे अपने छोटे भाई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से व्यक्तिगत रूप से आग्रह करेंगे कि निशांत को राजनीति में लाने पर गंभीरता से विचार किया जाए। हालांकि अंतिम फैसला निशांत पर छोड़ते हुए उन्होंने कहा कि किस रूप में और कब राजनीति में आना है, यह पूरी तरह उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा।

दरअसल, नालंदा जिले के कल्याण बिगहा गांव में उस समय सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पिता कविराज रामलखन सिंह की 48 वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। यह दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार पहली बार अपने पैतृक गांव आए थे। लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान सबसे अधिक चर्चा का केंद्र बना, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और उनके राजनीति में आने को लेकर उठी नई अटकलें। गांव के मुख्य तोरण द्वार पर बड़े अक्षरों में लिखा था "जनता की आवाज भाई निशांत।" यह संदेश न केवल स्वागत का प्रतीक था, बल्कि गांव के लोगों के बीच चर्चा का केन्द्र भी बन गया है।

