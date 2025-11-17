Bihar Board Date Sheet 2026: बिहार बोर्ड की कक्षा 10,12 के लिए अपेक्षित तिथियां यहां देखें

Bihar Board Date Sheet 2026:बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 की डेट शीट जल्द ही जारी किए जाने की उम्मीद है। जारी होने के बाद, छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों - biharboardonline.com और biharboardonline.bihar.gov.in पर डेट शीट/टाइम टेबल देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर, कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा डेट शीट 2026 या कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा डेट शीट 2026 पर क्लिक करें।

डेट शीट/टाइम टेबल अपने आप डाउनलोड हो जाएगी।

इसे भविष्य के लिए सेव कर लें।

बोर्ड आमतौर पर दो पालियों में परीक्षाएँ आयोजित करता है - सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक और दोपहर 1:45 बजे से शाम 5:00 बजे तक। वर्ष 2025 के लिए कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित की गईं, जबकि कक्षा 10 की परीक्षाएं 17 फरवरी से 25 फरवरी तक हुईं, बोर्ड ने दिसंबर में डेट शीट जारी की।

बिहार बोर्ड 2026 डेट शीट जारी होने की तिथि

पिछले वर्षों के रुझानों के अनुसार, छात्र दिसंबर 2025 की शुरुआत में डेट शीट जारी होने की उम्मीद कर सकते हैं।

पिछले वर्षों के रुझान

बढ़ई की बेटी ने 2025 में बिहार बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा में 98 प्रतिशत अंकों के साथ टॉप किया, जबकि ऑटो चालक की बेटी ने 95 प्रतिशत अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। 2024 में कक्षा 12 के छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 87.21 था। कला वर्ग में लगभग 86.15 प्रतिशत, वाणिज्य वर्ग में 94.88 प्रतिशत और विज्ञान वर्ग में 87.80 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए।

2023 में, छात्रों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 82.74 प्रतिशत था, जबकि 2022 में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 80.15 प्रतिशत दर्ज किया गया था। 2021 में उत्तीर्ण प्रतिशत 78.05 प्रतिशत दर्ज किया गया था। 2019 में छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 79.76 प्रतिशत था।

Web Title: Bihar Board Date Sheet 2026 Check Expected Dates For Class 10,12 Here