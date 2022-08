Bihar: बीजेपी में बड़ा बदलाव, विजय कुमार सिन्हा विधान मंडल और सम्राट चौधरी विधान परिषद में नेता चुने गए

Highlights बिहार, देश की जनता ने देखा। अब निर्णय वह करेंगे कि उसमें कितना सत्य है। विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। 9 माननीय सदस्यों का जो पत्र मिला उसमें से 8 नियम के मुताबिक नहीं थे।

पटनाः बिहार भाजपा ने महागठबंधन को चुनौती देते ही बड़ा बदलाव किया है। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा भाजपा विधान मंडल दल के नेता के रूप में चुने गए और पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी को विधान परिषद में भाजपा विधान परिषद दल का नेता चुना गया है।

बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद भाजपा विधायक वीके सिन्हा ने कहा कि हमने सदन में अपनी पूरी बात रखी है। सब विधायकों ने अध्यक्ष का सम्मान दिया। हमने पहले ही कहा था कि हम बाहर इस्तीफा नहीं देंगे। हमने जो कहा वह बिहार, देश की जनता ने देखा। अब निर्णय वह करेंगे कि उसमें कितना सत्य है।

Bihar | Vijay Kumar Sinha elected as legislative party leader of the BJP and Samrat Chaudhry elected as legislative council leader of the party pic.twitter.com/9eJjodr0a8