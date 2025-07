Bihar: बीजेपी नेता गोपाल खेमका की हत्या, गोली मारकर भागे अज्ञात; 7 साल पहले बेटे की भी हुई थी हत्या

Bihar:बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार रात एक दिलदहला देने वाली घटना हुई है। इस वारदात में बीजेपी नेता और मशहूर व्यवसायी की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना शुक्रवार देर रात पटना के पॉश गांधी मैदान इलाके में उनके आवास के पास हुई। ह हमला उस समय हुआ जब मगध अस्पताल के मालिक और बांकीपुर क्लब के निदेशक खेमका पनाचे होटल से सटे ट्विन टावर सोसाइटी के पास अपनी कार से बाहर निकले। अधिकारियों ने कहा कि खेमका की मौके पर ही मौत हो गई।

सिटी एसपी सेंट्रल दीक्षा कुमारी ने कहा, "4 जुलाई की रात करीब 11 बजे हमें सूचना मिली कि व्यवसायी गोपाल खेमका की गांधी मैदान के दक्षिण इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई है... अपराध स्थल को सुरक्षित कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है... एक गोली और एक खोखा बरामद किया गया है।"

VIDEO | Patna, Bihar: Businessman Gopal Khemka shot dead near his house. Visuals from his residence. Police investigation on. #BiharNews #PatnaNews (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7 ) pic.twitter.com/ZkHIzWJbnE

निष्क्रियता का दावा करते हुए, खेमका के भाई शंकर ने आरोप लगाया कि पुलिस हत्या के लगभग तीन घंटे बाद ही मौके पर पहुंची। उन्होंने दावा किया, "मेरा भाई घर लौट रहा था। रात 11:40 बजे जब वह अपनी कार से बाहर निकला तो हमलावरों ने उस पर गोलियां चला दीं। लेकिन पुलिस रात 2:30 बजे ही पहुंची।"

#WATCH | Patna, Bihar | On businessman Gopal Khemka being shot dead, SP Patna Diksha says, "On the night of July 4, at around 11 pm, we received information that businessman Gopal Khemka has been shot dead in the south area of the Gandhi Maidan... The crime scene has been… pic.twitter.com/o8C0gVoz7B