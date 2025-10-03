बिहार विधानसभा चुनावः 4 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग के साथ राजनीतिक दलों की बैठक, आप, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, राजद, जदयू सहित कई दल को न्योता
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 3, 2025 12:52 IST2025-10-03T12:51:47+5:302025-10-03T12:52:26+5:30
पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों की बैठक चार अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार यह बैठक पटना के होटल ताज में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। पत्र के मुताबिक बैठक की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त करेंगे और इसमें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। प्रत्येक दल से अधिकतम तीन प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी।
पत्र में बताया गया है कि बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी तैयारियों पर चर्चा की जाएगी और आयोग राजनीतिक दलों से सुझाव भी लेगा। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि वे अपने प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें और इसकी जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करा दें।
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अमित कुमार पांडेय की ओर से जारी पत्र के अनुसार, आम आदमी पार्टी (आप), बहुजन समाज पार्टी (बसपा), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट), इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड), राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जन शक्ति पार्टी (रामविलास), राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और सीपीआई (एमएल) लिबरेशन जैसे दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है।