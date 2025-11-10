Bihar Election 2025: दूसरे चरण की वोटिंग के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात, चप्पे-चप्पे पर कड़ी निगरानी
Bihar Election 2025: बिहार में दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को चुनाव हो रहे हैं और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मंगलवार को होने वाले मतदान के दौरान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए चार लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। राज्य में दूसरे और अंतिम चरण के तहत 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए कुल 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 40,073 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया, “बिहार में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चार लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं।”
उन्होंने बताया कि राज्य में चुनाव-पूर्व ड्यूटी के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की करीब 500 कंपनियां (लगभग 50,000 जवान) पहले से तैनात थीं। इसके अलावा अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में और 500 कंपनियों को राज्य में भेजा गया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बिहार पुलिस के 60,000 से अधिक कर्मी चुनावी ड्यूटी में पहले से लगे हुए हैं।
#BiharAssemblyElections2025 के दूसरे चरण को ध्यान में रखते हुए सशस्त्र सीमा बल (#SSB) ने भारत-नेपाल सीमा (#INB) पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ किया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में व्यवधान डालने वाली किसी भी गतिविधि, अवैध आवागमन, तस्करी और क्रॉस-बॉर्डर प्रभाव को रोकने हेतु… pic.twitter.com/bEMEx38r7M— Sashastra Seema Bal (@SSB_INDIA) November 10, 2025
इसके अलावा अन्य राज्यों से आए रिजर्व बटालियन के लगभग 2,000 जवान, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के 30,000 कर्मी, 20,000 से अधिक होमगार्ड, प्रशिक्षणरत 19,000 नए सिपाही और करीब डेढ़ लाख अन्य कर्मी (ग्रामीण पुलिस) भी दोनों चरणों के लिए चुनावी ड्यूटी में लगे हैं। जब उनसे दूसरे चरण में संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या के बारे में पूछा गया तो अधिकारी ने कहा, “सुरक्षा की दृष्टि से सभी बूथ समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।”
उन्होंने बताया कि पहले चरण में 121 विधानसभा क्षेत्रों में 65 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया जो ‘अब तक का सर्वाधिक’ है।