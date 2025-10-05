Bihar Assembly Elections 2025: आज चुनाव आयोग दोपहर में करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान?
Bihar Assembly Elections 2025: आयोग ने राजनीतिक दलों को भी मतदाताओं के साथ मिलकर पूरे उत्साह के साथ चुनाव मनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
Bihar Assembly Elections 2025: चुनाव आयोग आज दोपहर 2 बजे के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। बिहार चुनाव से पहले यह प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि शनिवार को आयोग ने आगामी चुनावों पर चर्चा के लिए पटना में 12 राजनीतिक दलों के साथ बैठक की थी।
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ आगामी चुनावों की चुनावी तैयारियों की गहन समीक्षा की। राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आया ECI प्रतिनिधिमंडल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पटना में प्रवर्तन एजेंसियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें करेगा। इन चर्चाओं के बाद, चुनाव आयोग चुनावी तैयारियों की वर्तमान स्थिति से मीडिया को अवगत कराएगा और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालेगा।
क्यों महत्वपूर्ण है प्रेस कॉन्फ्रेंस
रविवार दोपहर 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी जिसमें अब तक की गई तैयारियों का सारांश, राजनीतिक दलों से प्राप्त फीडबैक और आने वाले हफ्तों के लिए रोडमैप सहित प्रमुख घटनाक्रमों को साझा किया जाएगा। यह देखना बाकी है कि क्या चुनाव आयोग आज बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
आज की बैठक का कार्यक्रम इस प्रकार है:
सुबह 9:30-11: प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक।
सुबह 11:30-12: सीईओ, बिहार पुलिस और केंद्रीय बल के नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा सत्र।
दोपहर 12-1: बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक।
दोपहर 2:00:00 बजे: मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस।
शनिवार को चुनाव तैयारियों की समीक्षा के बाद, चुनाव आयोग ने एक बयान जारी किया था, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार ने राजनीतिक दलों को "एक मजबूत लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हितधारक" बताया था। उन्होंने उनसे अपने मतदान और मतगणना एजेंट नियुक्त करके चुनाव प्रक्रिया के हर चरण में पूरी तरह से भाग लेने का आह्वान किया था। आयोग ने राजनीतिक दलों को भी मतदाताओं के साथ मिलकर पूरे उत्साह के साथ चुनाव मनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
आयोग के अनुसार, राजनीतिक दलों ने ऐतिहासिक विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने और मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया और चुनावी प्रक्रियाओं में अपनी आस्था और विश्वास दोहराया।