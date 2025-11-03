Bihar Assembly Election 2025: वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे करें चेक, सूची में नाम न होने पर क्या करें; जानें

Bihar Assembly Election 2025:बिहार विधानसभा चुनाव की मतदान तारीख धीरे-धीरे नजदीक आ रही है। ऐसे में मतदाताओं से मतदाता सूची में अपने नामों की दोबारा जाँच करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया जा रहा है कि उनके पास वोटर कार्ड हैं।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) जारी किए जाने के बाद, राज्य की मतदाता सूचियों में बदलाव हुए हैं। पात्र मतदाता अपना नाम जाँच सकते हैं, विवरणों का सत्यापन कर सकते हैं और आधिकारिक ECI वेबसाइट से ऑनलाइन डिजिटल मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

SIR के बाद अंतिम मतदाता सूची, जिसमें 1 जुलाई, 2025 तक बिहार के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल हैं, वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहाँ मतदाता ड्राफ्ट और अंतिम SIR रोल, दोनों डाउनलोड कर सकते हैं और जाँच सकते हैं कि उनका नाम उसमें है या नहीं।

मतदाताओं के लिए डिजिटल E-EPIC मतदाता पहचान पत्र भी डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अंतिम समय में होने वाली समस्याओं से बचने के लिए विवरणों की पहले ही जाँच करने को कहा है।

बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में, 6 नवंबर और 11 नवंबर को होने हैं। मतगणना 14 नवंबर को होगी और परिणाम घोषित किए जाएँगे।

कैसे जांचें कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं?

- बिहार मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट ceoelection.bihar.gov.in पर जाएँ, या राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाएँ।

- “SIR अंतिम मतदाता सूची w.r.t. 01.07.2025” या “SIR अंतिम मतदाता सूची डाउनलोड करें” चुनें।



https://voters.eci.gov.in/download-final-roll?stateCode=S04 पर ज़िलेवार अंतिम SIR सूची भी डाउनलोड कर सकते हैं।

- अपने स्थायी निवास का ज़िला, निर्वाचन क्षेत्र, भाषा और मतदाता सूची का प्रकार चुनें।

- अपने मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या या EPIC नंबर, मोबाइल नंबर, या नाम, जन्मतिथि और पिता के नाम जैसी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करके अपना नाम खोजें।

- सिस्टम मतदाता से कैप्चा भरने के लिए कहेगा। कैप्चा दर्ज करने के बाद, 'खोजें' पर क्लिक करें।

- अगर नाम दिखाई देता है, तो आप अपने मतदान केंद्र या निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची डाउनलोड कर सकते हैं।

अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है/गलत है तो क्या करें?

अगर मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है, तो मतदाता अपना नाम जोड़ने के लिए ECI वेबसाइट के होमपेज पर फॉर्म 6 भर सकते हैं।

अगर मतदाता सूची में उनका नाम या अन्य विवरण गलत हैं, तो मतदाता फॉर्म 8 का विकल्प चुन सकते हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक सुधार और नई प्रविष्टियाँ स्वीकार की जाएँगी। चूँकि नामांकन 20 अक्टूबर को समाप्त हो गए थे, इसलिए मतदाता अब अपनी मतदाता पहचान पत्र में बदलाव नहीं करवा सकते।

ई-EPIC कैसे डाउनलोड करें?

मतदाता अपने ई-ईपीआईसी कार्ड को पीडीएफ प्रारूप में voters.eci.gov.in/home/e-epic-download या services.india.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने संबंधित ईपीआईसी नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉग इन करना होगा, बिहार का चयन करना होगा, ओटीपी सत्यापित करना होगा और फिर ई-ईपीआईसी डाउनलोड करना होगा।

Web Title: Bihar Assembly Election 2025 Learn how to check your name in voter list and what to do if your name is missing