बिहार: आवारा कुत्ते से आरा में आई आफत; अब तक 80 लोगों को बनाया शिकार, इलाज जारी

Highlights बिहार के आरा में आवारा कुत्ते ने मचाया आतंक। अब तक कुत्ते के काटने के 80 मामले आए सामने। नगर निगम की टीम द्वारा कुत्ते को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

पटना: बिहार के आरा में आवारा कुत्ते ने आतंक मचा रखा है। कुत्ते के काटने से अब तक यहां 80 मामले सामने आ चुके हैं। जिसमें 10-12 बच्चे समेत बुजुर्ग, महिला, पुरुष सभी शामिल हैं। कुत्ते के काटने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और कुत्ते की खोज में लग गया है। प्रशासन कुत्ते को ढूढ़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहा है। मगर अभी तक कुत्ते को पकड़ा नहीं जा सका।

भोजपुर जिले के आरा में आवारा कुत्ते के काटने की घटना दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस घटना के कारण अस्पतालों में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुत्ते ने किसी के पैर पर काटा, किसी के हाथ पर तो किसी के कंधे पर काटकर उन्हें अपना शिकार बनाया है। इस ज्यादा संख्या में कुत्ते के काटने के केस देखकर अस्पताल प्रशासन भी दंग रह गया। जिला अस्पताल के डॉक्टर नवनीत कुमार चौधरी का कहना है कि बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं, पुरुषों समेत सभी घायलों को प्राथमिक उपचार देकर वापस घर भेज दिया गया है।

Bihar| Around 80 people have come to the district hospital in Arrah with cases of dog bites. Among the patients, 10-12 are children. First aid being given to the patients: Dr. Navneet Kumar Chaudhary (26/01) pic.twitter.com/ja7vH22SOj