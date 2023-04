बिहार सरकार को फैसला वापस लेना चाहिए, इससे गलत संदेश जा रहा, आनंद मोहन की रिहाई पर कांग्रेस नेता ने कहा- सेंट्रल IAS एसोसिएशन की मांग सही

Highlights पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई पर कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा कि फैसले को वापस लेना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि बिहार सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। पुनिया ने कहा- कानून नियमों में संशोधन किया जाता है ताकि वे जल्दी रिहा हो जाए, इससे देश में गलत संदेश जा रहा है।

लखनऊः कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी जी. कृष्णैया की हत्या मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के बिहार सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि गोपालगंज के जिलाधिकारी की हत्या करने वाले आनंद मोहन को सजा से पहले छोड़ने के लिए कानून नियमों में संशोधन किया जाता है ताकि वे जल्दी रिहा हो जाए, इससे देश में गलत संदेश जा रहा है।

कांग्रेस नेता ने सेंट्रल IAS एसोसिएशन की उस टिप्पणी को भी संदर्भित किया जिसमें उसने बिहार सरकार के फैसले पर निराशा व्यक्त करते हुए इसपर पुनर्विचार करने को कहा है। पुनिया ने कहा कि फैसले को वापस लेना चाहिए वह सही मांग है और बिहार सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।

गौरतलब है कि आईएएस अधिकारी जी. कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन को रिहा किए जाने के फैसले पर सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन ने नाराजगी जाहिर की है। एसोसिएशन ने अपने बयान में बिहार सरकार की निंदा करते हुए कहा कि ये फैसला सही नहीं है। यह बहुत ही निराश करने वाला है। उन्होंने (आनंद मोहन) जी. कृष्णैया की नृशंस हत्या की थी।

The Central IAS Association expresses its deep dismay at the decision of the State Government of Bihar to release the convicts of the brutal killing of Late Shri G Krishnaiah, IAS, former District Magistrate of Gopalganj, by a change in classification rules of prisoners. pic.twitter.com/a84s7pYL20