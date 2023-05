वीडियो: ICMR को बड़ी सफलता, भारत में पहली बार हुई ड्रोन से ब्लड डिलीवरी, जल्द होगा देश के कोने-कोने में आपूर्ति का सपना पूरा

Highlights ड्रोन के इस्तेमाल पर आईसीएमआर को बड़ी एक सफलता मिली है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ड्रोन ने एक जगह से दूसरी जगह ब्लड की डिलीवरी की है। इससे आने वाले दिनों में देश के कोने-कोने तक रक्त आपूर्ति का सपना जल्द ही पूरा हो सकता है।

नई दिल्ली: पूरे देश में अब ड्रोन के जरिए रक्त की आपूर्ति करने का सपना जल्द ही हकीकत में तब्दील हो सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने गुरुवार को अपनी ‘आई-ड्रोन’ पहल के तहत ड्रोन के जरिए ब्लड बैग की आपूर्ति का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह पहल भारत में ड्रोन पारिस्थतिकी का विस्तार करने के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है। आईसीएमआर ने सबसे पहले दूरदराज के इलाकों तक टीका पहुंचाने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान ‘आई-ड्रोन’ का इस्तेमाल किया था।

इस पर बोलते हुए आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने कहा है कि ‘‘आज, हम रक्त तथा रक्त से संबंधित उत्पाद भेज रहे हैं जिन्हें कम तापमान पर रखा जाता है। इस प्रयोग के बाद हमने पाया कि हम न केवल तापमान बनाए रख सकें बल्कि उत्पादों को कोई नुकसान भी नहीं हुआ।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमने एक एम्बुलेंस के जरिए एक अन्य नमूना भेजा और अगर दोनों तरीकों का इस्तेमाल कर भेजे गए नमूनों में कोई अंतर नहीं है तो फिर पूरे भारत में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा।’’

