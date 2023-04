आंध्र सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन ने की तेलंगाना में पुलिसकर्मियों से हाथापाई, हिरासत में लिया गया, मिलने पहुंची मां भी पुलिस से भिड़ीं

Highlights वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की नेता और जगन मोहन रेड्डी की बहन को तेलंगाना में पुलिस हिरासत में लिया गया। वाईएस शर्मिला को पुलिसकर्मियों से हाथापाई और धक्का-मुक्की के बाद हिरासत में लिया गया। तेलंगाना में राज्य सरकार द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं के पश्न पत्रों के कथित लीक मामले पर बवाल।

हैदराबाद: वाईएसआर तेलंगाना पार्टी (YSRTP) चीफ और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला को सोमवार को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों से उलझने, उनसे बहस करने, धक्का-मुक्की और हाथ उठाने की कोशिशों के बाद हिरासत में ले लिया गया। शर्मिला को राज्य सरकार द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के कथित लीक की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) के कार्यालय जाने के रास्ते में पुलिस ने रोका था।

न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से सामने आए वीडियो में पुलिसकर्मी शर्मिला की कार को रोकने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो उस समय का है जब वह एसआईटी कार्यालय के पास पहुंच रही है। कार के आगे पुलिस वाले खड़े हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं जबकि गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है।

#WATCH | Telangana Police detains YSRTP Chief YS Sharmila and shifts her to the local police station. She was detained after police officials received information about her visiting SIT office over the TSPSC question paper leak case pic.twitter.com/n6VaYgRarx — ANI (@ANI) April 24, 2023

बहरहाल, वाहन को रोकने के तुरंत बाद शर्मिला वह एक पुलिसकर्मी के पास जाती है, उसे धक्का मारती और बहस करती नजर आती हैं। जैसे ही पुलिस अधिकारी और शर्मिला के बीच बहस तेज होगी है, अन्य पुलिसकर्मी वहां पहुंच जाते हैं और आईएसआरटीपी नेता को पकड़कर ले जाने की कोशिश करते हैं। एक अन्य वीडियो में, शर्मिला एक पुलिस महिला को धक्के मारती हुई दिखाई दे रही हैं। शर्मिला ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि पुलिसकर्मी उनका हाथ पकड़कर उन्हें वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं।

#WATCH | YSRTP Chief YS Sharmila manhandles police personnel as she is being detained to prevent her from visiting SIT office over the TSPSC question paper leak case, in Hyderabad pic.twitter.com/StkI7AXkUJ — ANI (@ANI) April 24, 2023

शर्मिला से मिलने पहुंची मां भी पुलिसवालों से भिड़ीं

शर्मिला के हिरासत में लिए जाने के कुछ देर बाद उनकी मां वाईएस विजयम्मा जुबली हिल्स पुलिस थाने मिलने पहुंची थी। हालांकि उनकी भी पुलिस वालों से भिड़ंत हो गई। वे भी वीडियो में पुलिस वालों से बहस और महिला पुलिसकर्मी को धक्का देते और हाथापाई करने की कोशिश करती नजर आ रही हैं।

#WATCH | YSRTP Chief YS Sharmila's mother YS Vijayamma shoves police personnel as she visits her daughter at Jubilee Hills Police Station after her detention#Hyderabadpic.twitter.com/jdchj1LnTU — ANI (@ANI) April 24, 2023

बता दें कि तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्रों के कथित रूप से लीक होने को लेकर तेलंगाना में व्यापक विरोध-प्रदर्शन देखा जा रहा है। आरोपों के सामने आने के बाद से कम से कम 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सरकारी रिक्तियों को भरने के लिए हुई तीन परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। कथित लीक को लेकर विपक्षी दलों ने के चंद्रशेखर राव सरकार पर निशाना साधा है।

गौरतलब है कि जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला तेलंगाना में अपनी एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। उन्होंने करीब दो साल पहले अपनी पार्टी बनाई थी। पेपर लीक के मुद्दे को वह लगातार उठाती रही हैं। पिछले महीने उन्हें इस मुद्दे पर हैदराबाद में एक विरोध प्रदर्शन से हिरासत में लिया गया था। शर्मिला ने हाल ही में पूरे तेलंगाना में एक मार्च भी निकाला था। उसने जोर देकर कहा है कि उसकी पार्टी का उसके भाई की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है, जो आंध्र में सत्ता में है।

