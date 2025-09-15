भूपनाथ, गुलाम सुभानी और आसमा आकांक्षा ने मारी बाजी, केएस कॉलेज दरभंगा में ओपन रैपिड शतरंज प्रतियोगिता का सफल आयोजन

Highlights प्रतियोगिताएँ विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास और व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बौद्धिक गतिविधियाँ समाज को सांस्कृतिक और मानसिक रूप से समृद्ध करती हैं।

दरभंगाः कुंवर सिंह महाविद्यालय और ताल चेस क्लब, दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक दिवसीय ओपन रैपिड शतरंज प्रतियोगिता का भव्य आयोजन महाविद्यालय परिसर में हुआ। इस प्रतियोगिता में विभिन्न संस्थानों से आए 60 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और शतरंज के प्रति अपनी प्रतिभा और उत्साह का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉ. संतन कुमार राम, क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू क्षेत्रीय केंद्र, दरभंगा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उन्होंने कहा कि “इस प्रकार की प्रतियोगिताएँ विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास और व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

खेल और शिक्षा का संतुलन युवाओं को आगे बढ़ने की दिशा देता है।” कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. रामावतार प्रसाद ने किया और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि “शतरंज विद्यार्थियों में एकाग्रता, धैर्य और रणनीतिक सोच विकसित करता है। यह केवल एक खेल नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है।”

विशिष्ट अतिथि डॉ. राकेश रंजन सिन्हा ने कहा कि “इतिहास गवाह है कि शतरंज जैसी बौद्धिक गतिविधियाँ समाज को सांस्कृतिक और मानसिक रूप से समृद्ध करती हैं। यह आयोजन छात्रों को सकारात्मक दिशा और आत्मविश्वास प्रदान करेगा।” कुंवर सिंह महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. शंभू कुमार यादव ने प्रतियोगिता की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि “शतरंज न केवल विद्यार्थियों में बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करता है बल्कि अनुशासन और दूरदर्शी दृष्टिकोण भी विकसित करता है।

इस प्रकार की प्रतियोगिताएँ हमारे युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती हैं।” कुंवर सिंह महाविद्यालय के खेल पदाधिकारी एवं आयोजन समिति के समन्वयक डॉ. अभय कुमार ने कहा कि “खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य हैं। शतरंज विद्यार्थियों को धैर्य, अनुशासन और रणनीतिक सोच सिखाता है।

इस प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रतिभाओं को सही मंच प्रदान करना है।”आयोजन समिति के महत्वपूर्ण सदस्य डॉ. संदीप झा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और प्रतियोगिता संचालन में सक्रिय योगदान दिया। आगे इस तरह का और कार्यक्रम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। इस अवसर पर डॉ. कंचन कुमारी पटेल, हर्षवर्धन कुमार, डॉ स्वाति कुमारी, राजेश प्रियदर्शी, अमित चौधरी, नवल सहित कई गणमान्य प्राध्यापक और आमंत्रित अतिथि उपस्थित रहे।

प्रतियोगिता के विजेता

प्रतियोगिता में बिहार के खगड़िया, मधुबनी, सहरसा, कटिहार जिले के खिलाड़ियों ने भाग लिया, साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य के खिलाड़ियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विभिन्न उम्र के खिलाड़ियों ने प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं को ताल शतरंज क्लब द्वारा ट्रॉफी, मेडल और नगद राशि देकर सम्मानित किया गया।

ओपन कैटेगरी में:

भूपनाथ (प्रथम), निखिल मिश्रा (द्वितीय), शुभम कुमार (तृतीय), मानव कुमार (चतुर्थ), अंग्राज कुमार शर्मा (पंचम), आर्यन कुमार (षष्ठ), विकाश कुमार (सप्तम)

बेस्ट वेटरन: गुलाम सुभानी

बेस्ट फीमेल: आसमा आकांक्षा

U-9 ओपन: शिवानी (डीपीएस केवटी) – प्रथम, आदित्य भानु – द्वितीय

U-13 ओपन: अंशुमन – प्रथम, आकांक्षा शर्मा – द्वितीय, हर्ष वर्धन सिंह – तृतीय, चिराग ठाकुर (डीपीएस केवटी) – चतुर्थ

U-17 ओपन: अवनी शर्मा – प्रथम, एकलव्य चौधरी – द्वितीय, खुशबू कुमारी – तृतीय, ज्ञानदीप – चतुर्थ

समापन सत्र में विजेताओं को खेल पदाधिकारी डॉ. अभय कुमार और समाजशास्त्र के विभाग अध्यक्ष डॉ. प्रदीप कुमार झा द्वारा ट्रॉफी, प्रमाणपत्र और स्मृति-चिह्न प्रदान किए गए।

मंच का संचालन कुमारी शैलजा ने किया और आभार ज्ञापन आयोजन समिति की ओर से डॉ. अमित कुमार सिन्हा ने प्रस्तुत किया और सभी अतिथियों, खिलाड़ियों एवं सहयोगियों का धन्यवाद किया।

Web Title: Bhupnath, Ghulam Subhani and Aasma Akanksha won Open Rapid Chess Competition successfully organized KS College Darbhanga