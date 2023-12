BHOPAL:गुना का गुनहगार: कुत्ते के पिल्ले के साथ बर्बरता, आरोपी पुलिस हिरासत में, CM शिवराज ने दी जानकारी

Highlights कुत्ते के बच्चे के साथ बर्बरता । वायरल वीडियों सामने आने के बाद कार्रवाई। आरोपी युवक को किया गया गिरफ्तार । केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक्स पर सीएम शिवराज से कार्रवाई का किया था अनुरोध। एक्स पर सीएम शिवराज ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की दी जानकारी ।

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज ने लिखा- गुना जिले से सामने आई पशु क्रूरता की घटना हृदय विदारक है। मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। बर्बरता के ऐसे सभी कृत्य अक्षम्‍य हैं, इस अपराध के लिए आरोपी पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश के गुना जिले में कुत्ते के पिल्ले के साथ बर्बरता का मामला सामने आया था। वीडियो सामने आने के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम शिवराज के संज्ञान में मामला लाते हुए मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का एक्स पर अनुरोध किया था ।जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मामलें में कार्रवाई करने का केंद्रीय मंत्री को आश्वासन दिया और अधिकारियों को आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

Deeply disturbed by the horrifying incident. Swift and strict action will be taken to ensure justice is served. We unequivocally condemn such acts of barbarism, and the individual responsible will face the consequences. https://t.co/yYdCyKli64