अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर पीएम मोदी ने कहा-सिंदूर अब वीरता का प्रतीक बन गया, डाक टिकट और 300 रुपये का सिक्का जारी

Highlights इंदौर मेट्रो की शुरुआत हुई है, दतिया और सतना भी हवाई सेवा से जुड़ गए हैं। 250-300 साल पहले जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। देवी अहिल्याबाई भारत की विरासत की बहुत बड़ी संरक्षक थीं।

भोपालः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर उनकी याद में डाक टिकट और 300 रुपये का सिक्का जारी किया। पीएम ने कहा कि सबसे पहले मैं मां भारती को, भारत की मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। आज यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं-बहनें-बेटियां हमें आशीर्वाद देने आई हैं। मैं आप सभी के दर्शन पाकर धन्य हो गया हूं। आज लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्मजयंती है। 140 करोड़ भारतीयों के लिए ये अवसर प्रेरणा का है। राष्ट्र निर्माण के लिए हो रहे भगीरथ प्रयासों में अपना योगदान देने का है। देवी अहिल्याबाई कहती थी कि शासन का सही अर्थ जनता की सेवा करना और उनके जीवन में सुधार लाना होता है। आज का कार्यक्रम उनकी इस सोच को आगे बढ़ाता है। इंदौर मेट्रो की शुरुआत हुई है, दतिया और सतना भी हवाई सेवा से जुड़ गए हैं।

LIVE: PM Shri @narendramodi participates in Devi Ahilyabai Mahila Sashaktikaran Mahasammelan and launches projects in Bhopal, Madhya Pradesh.#AhilyaBaiHolkarAt300https://t.co/HzQj1lIFeY