WATCH: भिंड के पंचायत उपाध्यक्ष ने बीजेपी जिला अध्यक्ष के पोस्टर पर किया पेशाब, पार्टी ने 6 साल के लिए किया सस्पेंड

भोपाल: भिंड जिले के मेहगांव जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष व भाजपा नेता शैलेंद्र सिंह भदौरिया का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्हें नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरवरिया के पोस्टर पर पेशाब करते हुए देखा गया है।

इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा ने शैलेंद्र सिंह भदौरिया को पार्टी से निकाल दिया है। यही नहीं उन्हें छह साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया है।

Madhya Pradesh | BJP expels the party's Bhind working committee member Shailendra Bhadauria, from the party's primary membership for 6 years, as he took down the poster of BJP Bhind district president Devendra Narwaria & urinated on it. pic.twitter.com/HVnhswAbqD