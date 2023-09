जी20 सम्मेलन में आए मेहमानों को दी गई 'भारत: द मदर ऑफ डेमोक्रेसी' किताब, जानें क्यों खास है ये पुस्तक

नई दिल्ली: जी20 शिखर सम्मेलन के 18 संस्करण की भारत ने मेजबानी की जो कि देश के लिए एक यादगार पल रहा। राजधानी दिल्ली में जी20 की बैठक के आखिरी चरण के बाद अब शिखर सम्मेलन समाप्त हो गया है।

सम्मेलन में आए विदेशी मेहमानों को केंद्र सरकार की ओर से एक खास पुस्तक की गई है जिसका नाम 'भारत: द मदर ऑफ डेमोक्रेसी' है।

गौरतलब है कि इस बुकलेट में भारतीय लोकतांत्रिक लोकाचार के सार को दर्शाया गया है। किताब में भारत का पिछले 8000 वर्षों का गौरवशाली इतिहास समाहित है। हालांकि, दिलचस्प बात ये है कि इसमें मुगल और अंग्रेजी शासनकाल का जिक्र नहीं किया गया है।

जानकारी के अनुसार, ये किताब ऑनलाइ रूप में भी उपलब्ध है जिसमें भारतीय राजाओं के बारे में जिक्र किया गया है। अंग्रेजी और मुगल शासन काल को छोड़ कर पुस्तक में सभी भारतीय राजा और उनके कामों का उल्लेख है।

'भारत: द मदर ऑफ डेमोक्रेसी' में वेदों का जिक्र किया गया है। गौतम बुद्ध से लेकर चाणक्य के समय काल का विस्तार से जिक्र किया गया है।

This booklet was given to dignitaries of G20



Title is :

Bharat - The mother of democracy



It contains glorious history of Bharat of last 8000 years



No Mughals, No British

Only Real Bhartiya Kings



Just swipe to turn pages

An excellent piece of work