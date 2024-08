Bharat Bandh Live Updates: बिहार में सड़कों- रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शनकारी, राजस्थान में स्कूल-कॉलेज बंद; यूपी में सुरक्षा कड़ी... कई राज्यों में 'भारत बंद' का असर

Bharat Bandh Live Updates: देशभर में दलित और आदिवासी संगठन आज 'भारत बंद' के जरिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दलित और आदिवासी संगठनों के राष्ट्रीय परिसंघ (NACDAOR) ने हाल ही में सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि यह फैसला इंदिरा साहनी मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए पिछले फैसले का खंडन करता है, जिसने भारत में आरक्षण नीतियों के लिए मिसाल कायम की। कोर्ट के फैसले को लेकर भारत बंद आंदोलन को आह्वान किया गया है।

इस विरोध प्रदर्शन का विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है। इस बीच, दिल्ली को छोड़कर देश के कई हिस्सों में विरोध का असर देखा जा रहा है। इस प्रदर्शन को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस सर्तक है और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

आगरा के बाहरी इलाके धनौली इलाके में प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकाला और दुकानदारों से अपनी दुकानें बंद रखने का आग्रह किया।

किसी भी संभावित कानून व्यवस्था की स्थिति को रोकने के लिए पुलिस हाई अलर्ट पर है। वहीं, भीम सेना के समर्थकों ने बिहार के शेखपुरा में सड़कें जाम कर दी हैं और नारे लगाए हैं। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के भारत बंद के समर्थकों ने बिहार के उंटा में राष्ट्रीय राजमार्ग 83 को जाम कर दिया है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने भारत बंद को अपना समर्थन दिया है। ऐसे में प्रदर्शनकारी बड़े स्तर पर राज्य के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं। ॉ

बिहार के आरा में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। बिहार के जहानाबाद में बंद समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई। दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए बेहतर प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर 21 अगस्त को 'भारत बंद' का ऐलान किया है।

#WATCH | Bihar: Visuals from Jehanabad where Bharat Bandh supporters have blocked the NH 83 in Unta.



The 'Reservation Bachao Sangharsh Samiti' are observing a day-long Bharat Bandh today to protest the Supreme Court's recent judgment on reservations. pic.twitter.com/vIdlGbxMbi