Bharat Bandh Live Updates: अखिलेश यादव ने किया 'भारत बंद' का समर्थन, बोले- "आरक्षण की रक्षा के लिए आंदोलन सही..."

Bharat Bandh Live Updates: आज पूरे देश में दलित संगठनों द्वारा एसी-एसटी एक्ट के समर्थन में भारत बंद आंदोलन को आयोजित किया गया है। इस हड़ताल के समर्थन में विपक्ष खुलकर सामने आया है जिसमें क्षेत्रियों दलों से लेकर राष्ट्रीय दल तक शामिल है। एक ओर जहां कांग्रेस, बीएसपी और आरजेडी ने इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है, वहीं, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बुधवार को आंदोलन के समर्थन में बयान दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण श्रेणियों में उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बुलाए गए 'भारत बंद' को अपना समर्थन दिया।

उन्होंने कहा कि आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है और यह शोषितों और वंचितों में नई चेतना पैदा करेगा। सपा प्रमुख ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। यह शोषितों और वंचितों में नई चेतना पैदा करेगा और आरक्षण के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ के खिलाफ जनशक्ति का कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन एक लोकतांत्रिक अधिकार है।"

अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सरकार घोटालों और घोटालों के जरिए संविधान और लोगों के अधिकारों से छेड़छाड़ करती है तो जनता को सड़कों पर उतरना होगा। उन्होंने कहा, "बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पहले ही चेतावनी दी थी कि संविधान तभी कारगर होगा जब उसे लागू करने वालों की नीयत सही होगी। जब सत्ता में बैठी सरकारें धोखाधड़ी, घोटाले और घपलेबाजी करके संविधान और उसके द्वारा दिए गए अधिकारों से छेड़छाड़ करेंगी, तो जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जनांदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं।"

"Peaceful movement is democratic right": Akhilesh Yadav extends support to Bharat Bandh against SC's verdict on SC/ST reservations



