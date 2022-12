1971 की जंग के हीरो भैरो सिंह राठौड़ का हुआ निधन, सुनील शेट्टी ने 'बॉर्डर' फिल्म में निभाई थी भूमिका

Highlights भारत-पाकिस्तान के बीच 1971 की जंग के हीरो रहे भैरो सिंह राठौड़ अब इस दुनिया में नहीं रहे उनके निधन पर सुनील शेट्टी ने कहा, “रेस्ट इन पावर नाइक भैरों सिंह जी, परिवार के प्रति हार्दिक संवेदनाएं” बीएसएफ ने कहा, उनके साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण को सलाम करता है

जोधपुर: भारत-पाकिस्तान के बीच 1971 की जंग के हीरो रहे भैरो सिंह राठौड़ अब इस दुनिया में नहीं रहे। सोमवार को जोधपुर एम्स में उनका निधन हो गया। बता दें कि बॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्म 'बॉर्डर' में सुनील शेट्टी ने भैरों सिंह का किरदार निभाया था। फिल्म में भैरों सिंह (शेट्टी) शहीद हो गए थे लेकिन असली बीएसएफ जवान और उनके साहस, शौर्य और वीरता की विरासत जिंदा है। सुनील शेट्टी ने भी उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, “रेस्ट इन पावर नाइक भैरों सिंह जी। परिवार के प्रति हार्दिक संवेदनाएं।”

राठौड़ 1987 में बीएसएफ से सेवानिवृत्त हुए। जोधपुर स्थित एम्स में स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्हें भर्ती कराया गया था। वे 1971 के युद्ध के दिग्गज हैं जो उस समय लोंगेवाला में तैनात थे और उन्होंने असाधारण बहादुरी दिखाई। भैरों सिंह को सेना पदक से सम्मानित किया गया। बीएसएफ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, 'बीएसएफ उनके साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण को सलाम करता है। प्रहरी परिवार इस कठिन समय में उनके परिवार के साथ खड़ा है।”

राठौर थार रेगिस्तान में लोंगेवाला चौकी पर तैनात थे, उन्होंने बीएसएफ की एक छोटी टुकड़ी की कमान संभाली, जिसके साथ सेना की 23 पंजाब रेजिमेंट की एक कंपनी भी थी। यह उन बहादुर सैनिकों की बहादुरी थी, जिन्होंने 5 दिसंबर, 1971 को इस स्थान पर एक हमलावर पाकिस्तानी ब्रिगेड और टैंक रेजिमेंट को खदेड़ दिया था।

Bhairon Singh Rathore whose role sunil shetty played in Border is no more.

