बेंगलुरु: नागवारा में निर्माणाधीन मेट्रो का पिलर गिरने से महिला और उसके 2 साल के बेटे की मौत, बाल-बाल बचा पति; घटना के बाद का वीडियो आया सामने

Highlights बाइक पर जा रहे मां-बेटे पर निर्माणाधीन खंभा गिर गया जिससे उनकी मौत हो गई। घटना शहर के नागवारा रिंग रोड पर हुई।

कर्नाटक: बेंगलुरु से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां बेंगलुरु मेट्रो रेल का एक निर्माणाधीन पिलर मंगलवार दोपहर ढह गया जिसमें एक ही परिवार के दो लोगों की मृत्यु हो गई। घटना शहर के नागवारा रिंग रोड पर हुई।

खबरों के मुताबिक, बाइक पर जा रहे मां-बेटे पर निर्माणाधीन खंभा गिर गया जिससे उनकी मौत हो गई। हालांकि इस हादसे में बाइक चला रहा महिला का पति सौभाग्य से बाल-बाल बच गया। पुलिस ने बताया कि मामले में एक केस दर्ज किया जाएगा।

घटना के बाद पुलिस और आपातकालीन सेवा के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, जीवित बचे लोगों में से दो को अस्पताल ले जाया गया है। घटना को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार को दोषी ठहराया।

Karnataka | Two people of a family have died in an under-construction Metro pillar collapse near Nagavara of the outer ring road: Dr Bheemashankar S Guled, DCP, Bengaluru East