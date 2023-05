बेंगलुरु: यूपीएससी परीक्षा के मद्देनजर रविवार को सुबह 6 बजे से चलेगी मेट्रो, बीएमसीआरएल के इन टर्मिनल स्टेशनों पर मिलेगी ये सुविधा

By आजाद खान | Published: May 27, 2023 09:40 AM

रविवार को यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन पर बोलते हुए नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर रितु माहेश्वरी ने कहा है कि 'रविवार (28 मई) को नोएडा मेट्रो सुबह 8 बजे के बजाय सुबह 6 बजे से ही यात्री मेट्रो ट्रेन की सेवाएं शुरू कर देगी। यह फैसला सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की सुविधा के लिए लिया गया है।'

फोटो सोर्स: ANI फाइल फोटो