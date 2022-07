बंगाल के ‘एक रुपये वाले डॉक्टर' सुशोभन बंदोपाध्याय नहीं रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर क्या कहा

Highlights प्यार से 'एक रुपये वाला डॉक्टर' कहा जाता था। बोलपुर से पूर्व विधायक थे। 1984 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था।

सूरीः बंगाल के 'एक रुपये में इलाज करने वाले डॉक्टर' के नाम से मशहूर सुशोभन बंदोपाध्याय का मंगलवार को कोलकाता के अस्पताल में निधन हो गया। वह 84 वर्ष के थे। बंदोपाध्याय दो वर्ष से गुर्दा संबंधी रोगों से जूझ रहे थे।

पेश से चिकित्सक व राजनेता बंदोपाध्याय ने लगभग 60 वर्ष तक एक रुपये में रोगियों का इलाज किया और उन्हें प्यार से 'एक रुपये वाला डॉक्टर' कहा जाता था। वह बोलपुर से पूर्व विधायक थे और उन्होंने 1984 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। वह पहले तृणमूल कांग्रेस के सदस्य व पार्टी से जिला अध्यक्ष थे, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी।

Dr. Sushovan Bandyopadhyay epitomised the best of human spirit. He will be remembered as a kind and large hearted person who cured many people. I recall my interaction with him at the Padma Awards ceremony. Pained by his demise. Condolences to his family and admirers. Om Shanti. pic.twitter.com/Ms73RrYdfa