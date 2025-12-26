2019 में शामिल, 2021 में चुनाव और 2025 में बीजेपी से मोहमंग?, तृणमूल कांग्रेस में शामिल पर्णो मित्रा, कहा- आज मेरा खास दिन और गलती सुधारना चाहती हूं?

By सतीश कुमार सिंह | Updated: December 26, 2025 15:46 IST2025-12-26T15:43:46+5:302025-12-26T15:46:15+5:30

जुलाई 2019 में भाजपा में शामिल हुई थीं और 2021 में बारानगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उम्मीदवार थीं। तापस रॉय ने 2021 के विधानसभा चुनावों में मित्रा को हराया था।

Highlightsबंगाली फिल्म अभिनेत्री पर्णो मित्रा शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में शामिल हो गईं।वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी मुख्यालय में टीएमसी में शामिल हुईं।अभिनेत्री ने कहा कि वह "अपनी गलती सुधारने" के लिए टीएमसी में शामिल हुईं।

कोलकाताः बंगाली फिल्म अभिनेत्री पर्णो मित्रा शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में शामिल हो गईं। इस दौरान पार्टी नेता और राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य तथा टीएमसी नेता जयप्रकाश मजूमदार भी उपस्थित थे। मित्रा छह साल पहले भाजपा में शामिल हुई थीं और उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव में बारानगर से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। शुक्रवार को उन्होंने इस फैसले को "गलती" बताया। चुनाव हारने के बाद से वह राजनीति में सक्रिय नहीं रहीं। मित्रा वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी मुख्यालय में टीएमसी में शामिल हुईं।

अभिनेत्री ने कहा कि वह "अपनी गलती सुधारने" के लिए टीएमसी में शामिल हुईं। उन्होंने कहा, ‘‘यह मेरा खास दिन है और मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूं।’’ मित्रा जुलाई 2019 में भाजपा में शामिल हुई थीं और 2021 में बारानगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उम्मीदवार थीं। तापस रॉय ने 2021 के विधानसभा चुनावों में मित्रा को हराया था।

रॉय 2024 की शुरुआत में टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गये थे। मित्रा 2019 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थीं और उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव में बारानगर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। हालांकि, वह तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार से चुनाव हार गई थीं।

