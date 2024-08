Bengal Bandh Today: स्कूल-कॉलेज, ट्रेन, फ्लाइट सब ठप्प; बंगाल बंद ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, जानें क्या खुला, क्या बंद?

Highlights बंगाल बंद को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने-सामने है जानें आज क्या बंद क्या खुला कोलकाता रेप और हत्या मामले में पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन

Bengal Bandh Today LIVE: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुलाए गए बंगाल बंद के विरोध प्रदर्शन का असर राज्य में बुधवार को साफ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले राज्य पश्चिम बंगाल में आज प्रमुख एयरलाइनों ने परिवहन और यातायात व्यवधानों पर अलर्ट जारी करते हुए यात्रियों से सड़क की स्थिति और अपनी उड़ान की स्थिति पर नजर रखने को कहा है। बीजेपी की तरफ से 12 घंटे के बंद का आह्वान करने के बाद से बंगाल में स्थिति गंभीर बनी हुई है।

#WATCH | RG Kar Medical College and Hospital rape-murder case | Siliguri, West Bengal: 12-hour 'Bengal Bandh' called by BJP to protest against the state government



The bandh has been called after the police used lathi charge and tear gas on protestors during Nabanna Abhiyan,… pic.twitter.com/bT0if0uSs8 — ANI (@ANI) August 28, 2024

बीते मंगलवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता उग्र हो गए जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। 27 अगस्त को ‘नबन्ना अभिजन’ रैली के दौरान पश्चिम बंगाल में उग्र विरोध प्रदर्शन हुए, जब हजारों छात्र कोलकाता की सड़कों पर उतरे और आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या को लेकर ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करते हुए नबन्ना (सचिवालय) की ओर मार्च किया।

#WATCH | RG Kar Medical College and Hospital rape-murder case | Kolkata, West Bengal: 12-hour 'Bengal Bandh' called by BJP to protest against the state government



The bandh has been called after the police used lathi charge and tear gas on protestors during Nabanna Abhiyan,… pic.twitter.com/9EMoX1yNfo — ANI (@ANI) August 28, 2024

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें और आंसू गैस का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज भी किया। 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस की इस जबरदस्ती की भाजपा ने आलोचना की है, जिसने आज पश्चिम बंगाल बंद का आह्वान किया है। भाजपा ने कहा कि उसने छात्र प्रदर्शनकारियों को नैतिक समर्थन दिया है। भाजपा ने आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच 12 घंटे के बंद की घोषणा की है।

#WATCH | On BJP’s 12-hour Bandh in West Bengal today, BJP National Spokesperson CR Kesavan says, "...The BJP in West Bengal has announced a Bengal Bandh today, protesting against the atrocities committed against the agitators. There is a tidal wave of justice rising in West… pic.twitter.com/FExDu0bDzz — ANI (@ANI) August 28, 2024

ऐसे में आज विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राज्य में मेट्रो, रेल और विमान सेवाएं रोकी गई है। वहीं, स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश दे दिया गया है।

इस बीच, विस्तारा, इंडिगो और स्पाइसजेट ने यात्रियों को संभावित स्थानीय परिवहन मुद्दों, सड़क अवरोधों, डायवर्जन, यातायात भीड़ और कोलकाता हवाई अड्डे के रास्ते में धीमी गति से वाहन चालन के बारे में सचेत करते हुए सलाह भेजी। उन्होंने यात्रियों से यात्रा की योजना पहले से बनाने और बंद के दौरान घटनाक्रम पर अपडेट रहने के लिए उड़ान की स्थिति पर नजर रखने को भी कहा है।

क्या खुला है, क्या बंद है?

भाजपा ने बुधवार को पश्चिम बंगाल बंद के तहत सभी व्यापारिक संगठनों से बाजार बंद रखने को कहा है। हालांकि, ममता बनर्जी सरकार ने कहा है कि बंद का विरोध करते हुए सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। हालांकि बसें और मेट्रो समेत अन्य सार्वजनिक परिवहन सामान्य रूप से चलेंगे, लेकिन बंद से उनकी आवाजाही बाधित हो सकती है। निजी कार्यालय भी प्रभावित होने की संभावना है। कोलकाता मेट्रो का उपयोग करने वाले यात्रियों को नवीनतम अपडेट के लिए कोलकाता मेट्रो की आधिकारिक वेबसाइट देखनी चाहिए।

#WATCH | West Bengal | Police detains protesting BJP workers at Alipurduar.



12-hour 'Bengal Bandh' has been called by the BJP to protest against the state government after the police used lathi charge and tear gas on protestors during Nabanna Abhiyan, yesterday pic.twitter.com/tJuKKgMGum — ANI (@ANI) August 28, 2024

बुधवार को सरकारी कार्यालय, बैंक, स्कूल और कॉलेज खुलेंगे। हालांकि, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे बदलती परिस्थितियों के बीच अंतिम समय की अपडेट के लिए अपने संबंधित स्कूलों और कॉलेजों के संपर्क में रहें। चिकित्सा देखभाल और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं भी पूरी तरह से चालू रहेंगी।

वहीं, सड़कों पर राज्य सरकार द्वारा संचालित सरकारी बसें चलाई जा रही है। हालांकि, कूचबिहार में उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम (एनबीएसटीसी) की बसों के ड्राइवर हेलमेट पहने दिखे। एक बस ड्राइवर का कहना है, "आज बंद के कारण हम हेलमेट पहन रहे हैं...विभाग ने हमें हेलमेट दिया है।"

#WATCH | BJP's 12-hour 'Bengal Bandh': Drivers of Government bus in Howrah seen wearing helmets



A bus driver says, "Today is bandh, so we are wearing helmets..." pic.twitter.com/b5GHHD4Ocq — ANI (@ANI) August 28, 2024

