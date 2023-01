विवादों के बीच हैदराबाद विश्वविद्यालय में दिखाई गई BBC की डॉक्यूमेंट्री, एबीवीपी और एसएफआई आमने-सामने, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश

Highlights दावा किया गया है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को ‘फ्रेटरनिटी मूवमेंट- एचसीयू यूनिट’ ने प्रदर्शित किया था। विश्वविद्यालय ने सुरक्षा शाखा से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। केंद्र सरकार ने बीबीसी के वृत्तचित्र का लिंक साझा करने वाले कई यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने के 21 जनवरी को निर्देश जारी किए थे

हैदराबादःहैदराबाद विश्वविद्यालय (यूओएच) में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' दिखाए जाने को लेकर विवाद हो गया है। स्क्रीनिंग पर आपत्ति जताते हुए आरएसएस से जुड़े छात्रों के समूह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने विश्वविद्यालय प्रशासन के पास शिकायत दर्ज कराई है। वहीं यूओएच के प्रवक्ता ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रशासन ने कैंपस सुरक्षा विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बताया जा रहा है कि बीते शनिवार को विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हुई थी।

गौरतलब है कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने YouTube पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के पहले एपिसोड पर रोक लगा दी है। साथ ही ट्विटर से लिंक वाले 50 ट्वीट्स को भी ब्लॉक कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, एबीवीपी के एक बयान में कहा गया है- “ABVP-HCU ने इस स्क्रीनिंग के बारे में विश्वविद्यालय प्रशासन को सूचित किया क्योंकि इस वृत्तचित्र के प्रसारण पर भारत सरकार द्वारा हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही, हमने अधिकारियों से इस घटना के बारे में पूछताछ करने और उचित कार्रवाई करने की मांग की है।''

BBC documentary "India : The Modi Question" which was removed from youtube screened in HCU by Fraternity Movement- HCU unit#fraternityhcupic.twitter.com/HLgYAlA5UV