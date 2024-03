Basirhat Lok Sabha seat: भाजपा उम्मीदवार रेखा पात्रा से पीएम मोदी ने की बात, 'शक्ति स्वरूपा' बताया

Highlights भाजपा के लिये समर्थन के बारे में पूछताछ की। संदेशखालि की महिलाओं की पीड़ा पर प्रकाश डाला। महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों का विवरण दिया।

Basirhat Lok Sabha seat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बशीरहाट से भाजपा उम्मीदवार और संदेशखालि पीड़ितों में से एक रेखा पात्रा को फोन किया। उन्होंने उनकी प्रचार तैयारियों, लोगों के बीच भाजपा के प्रति समर्थन और अन्य मुद्दों पर बात की। रेखा पात्रा ने संदेशखालि में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों का विवरण दिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें शक्ति स्वरूपा भी कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बशीरहाट से उम्मीदवार रेखा पात्रा के प्रचार अभियान और भाजपा के लिये समर्थन के बारे में पूछताछ की, पात्रा ने संदेशखालि की महिलाओं की पीड़ा पर प्रकाश डाला।

#LISTEN | The conversation between Prime Minister Narendra Modi and Rekha Patra, a BJP candidate from Basirhat and one of the Sandeshkhali victims.



She says, "...The situation in Sandeshkhali has been a matter of concern since 2011. If we were allowed to vote freely then this… pic.twitter.com/Y4KB7k1OKE — ANI (@ANI) March 26, 2024

तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता शाहजहां शेख और उनके खास लोगों के कथित अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाली पात्रा को भाजपा ने बशीरहाट लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। संदेशखालि इसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मोदी ने पात्रा से उनके प्रचार की तैयारियों और मतदाताओं के बीच भाजपा के समर्थन सहित अन्य मुद्दों के बारे में बात की।

पात्रा ने इस दौरान संदेशखालि की महिलाओं की पीड़ा सुनाई। प्रधानमंत्री ने उन्हें 'शक्ति स्वरूपा' कहकर संबोधित किया। शक्ति एक शब्द है जो दुर्गा और काली जैसी देवियों से जुड़ा है। बशीरहाट, पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से एक है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां से तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली थी। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित शेख और उसके कुछ सहयोगियों को ईडी अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है और वे सीबीआई की हिरासत में हैं।

Prime Minister Narendra Modi called Rekha Patra, a BJP candidate from Basirhat and one of the Sandeshkhali victims. He spoke to her about her campaign preparations, support among people for BJP and more. Rekha Patra detailed the ordeals faced by women in Sandeshkhali. The Prime… pic.twitter.com/1eXWig7omv — ANI (@ANI) March 26, 2024

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने एक मजबूत राजनीतिक कदम उठाते हुए लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल के बशीरहाट निर्वाचन क्षेत्र से रेखा पात्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। पात्रा उन महिलाओं में से एक हैं, जो राज्य के संदेशखालि इलाके में हिंसा से बची थीं। संदेशखालि घटना में पात्रा ने सबसे पहले केस दर्ज कराया था।

पात्रा ने कहा कि मैं (आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बशीरहाट से) उम्मीदवारी के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं संदेशखाली पीड़ितों के लिए अपनी आवाज उठाऊंगी। संदेशखालि के अशांत क्षेत्र में रहने वाली हैं। यौन हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाली एक प्रमुख हस्ती के रूप में उभरीं।

PM Modi speaks to BJP's Basirhat candidate Rekha Patra, who raised Sandeshkhali issue, and describes her as 'Shakti swaroopa' — Press Trust of India (@PTI_News) March 26, 2024

उन्होंने ही सबसे पहले संदेशखालि की महिलाओं की आवाज उठाई थी और तीनों आरोपी निष्कासित टीएमसी विधायक शेख शाहजहां, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार सलाखों के पीछे हैं। राज्य के बशीरहाट से पार्टी ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है। वह संदेशखालि की पीड़ित महिलाओं में एक हैं।

गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के हाथों कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का शिकार हुई पात्रा को बशीरहाट से मैदान में उतारा गया है। संदेशखालि की प्रदर्शनकारियों में पात्रा सबसे मुखर रही हैं। माना जाता है कि पात्रा उस समूह का भी हिस्सा थीं, जिसने छह मार्च को बारासात में मोदी की सार्वजनिक बैठक के मौके पर उनसे मुलाकात की थी और संदेशखालि की महिलाओं की दुर्दशा के बारे में प्रधानमंत्री को बताया था।

PM Modi enquires about Basirhat candidate Rekha Patra's campaign and support for BJP; Patra highlights ordeal of Sandeshkhali women — Press Trust of India (@PTI_News) March 26, 2024

