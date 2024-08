Bargarh Dhanu Yatra: 25 वर्षों से धनु यात्रा में राक्षस राजा कंस की भूमिका निभा रहे गोपाल साहू का निधन, 70 वर्ष की आयु में ली आखिरी सांस

Highlights 25 वर्षों से धनु यात्रा में राक्षस राजा कंस की भूमिका निभा रहे गोपाल साहू का निधन 70 वर्ष की आयु में ली आखिरी सांस यह त्यौहार उड़ीसा के संबलपुर जिले में होता है

बारगढ़: ओडिशा में पिछले 25 वर्षों से धनु यात्रा में राक्षस राजा कंस की भूमिका निभा रहे गोपाल साहू का एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वह 70 वर्ष के थे। ओडिशा की धनु यात्रा कृष्ण की कहानी पर आधारित है, जो मथुरा के तत्कालीन राजा कंस द्वारा आयोजित 'धनुष' समारोह को देखने के लिए मथुरा आए थे। धनु' शब्द का अर्थ है 'धनुष'। यह त्यौहार उड़ीसा के संबलपुर जिले में होता है।

Bargarh: Gopal Sahu, who has been playing the role of demon King Kansa at Dhanu Yatra since last 25 years, passes away while undergoing treatment at a private hospital; he was 70 #Odisha