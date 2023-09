Baramulla Encounter Update: तीन आतंकवादी ढेर, ब्रिगेडियर ढिल्लों ने कहा-दो शव बरामद, तीसरे का शव पाकिस्तान साइड पड़ा है, देखें वीडियो

Highlights इलाके में अभी भी सर्च चल रही है वहां पर हमारी टीम तैनात हैं। फायर फाइट करीब 2 घंटे चली। कुल 3 आतंकवादी मारे गए हैं। हथलंगा नाला के करीब आज 3-4 आतंकवादी LoC पार करने की कोशिश की।

Baramulla: भारतीय सेना ने जबरदस्त कार्रवाई की है। बारामूला में पीर पंजाल ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर पीएमएस ढिल्लों ने कहा कि हथलंगा नाला के करीब आज 3-4 आतंकवादी LoC पार करने की कोशिश की। इनके साथ फायर फाइट करीब 2 घंटे चली। कुल 3 आतंकवादी मारे गए हैं।

ब्रिगेडियर पीएमएस ढिल्लों ने कहा कि 2 का शव बरामद कर लिया गया है और तीसरे का शव पाकिस्तान के साइड पड़ा हुआ है तो हमें अनुमान है उसका भी शव बरामद कर लिया गया है। इलाके में अभी भी सर्च चल रही है वहां पर हमारी टीम तैनात हैं। सेना ने कहा कि ऑपरेशन जारी है।

#WATCH | Baramulla, J&K: Brigadier PMS Dhillon, Commander of the Pir Panjal Brigade says, "Based on specific inputs, in a joint operation launched by the Indian Army and J&K Police, an infiltration bid was foiled today. 3 terrorists tried to infiltrate and were engaged by alert… pic.twitter.com/gRdsCh1UUY