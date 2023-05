₹2000 के नोटों को बदलने की प्रक्रिया आज से शुरू; बैंकों ने कसी कमर, नकली नोट जमा कराया तो होगी ये कार्रवाई

By अनिल शर्मा | Published: May 23, 2023 08:01 AM

सरकार ने कहा है कि ₹2000 के नोट 30 सितंबर, 2023 के बाद भी लीगल टेंडर बने रहेंगे। आपकी मुद्रा वैध बनी रहेगी। इसको लेकर घबराए नहीं। सरकार ने कहा कि यह नोटबंदी नहीं है बल्कि 2,000 रुपए के नोट को कम मूल्य के नोटों से बदला जा रहा है।

तस्वीरः ANI

