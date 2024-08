Bangladesh crisis: इलाज के लिए बांग्लादेश से गंभीर मरीज लाए जा रहे हैं भारत, पश्चिम बंगाल सीमा से हो रही है एंट्री

Highlights बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं इलाज के लिए बांग्लादेश से गंभीर मरीज लाए जा रहे हैं भारत ये सारे लोग पथराव, आगजनी, हिंसा का शिकार हुए हैं

Bangladesh crisis: बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। अब पश्चिम बंगाल के पेटरापोल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर इलाज के लिए गंभीर मरीजों को भारत स्थानांतरित किया जा रहा है। ये सारे लोग पथराव, आगजनी, हिंसा का शिकार हुए हैं। सीमा पर जरूरी दस्तावेज की जांच के बाद इन गंभीर मरीजों को भारत में आने की अनुमति दी जा रही है।

#WATCH | West Bengal: Critical patients from Bangladesh being transferred to India for treatment at the India-Bangladesh border at Petrapole. pic.twitter.com/yVlBsIYETR