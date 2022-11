बेंगलुरु में कमरा चाहिए तो आईआईटियन होना और लिंक्डइन पर प्रोफाइन होना जरूरी!, मकान मालिकों की छात्रों से नई डिमांड

Highlights एक ट्विटर उपयोगकर्ता प्रियांश जैन ने एक एजेंट के साथ अपनी चैट साझा की है। चैट के मुताबिक, मकान मालिक सिर्फ आईआईटियन को कमरा देने की बात कही है।

बेंगलुरुः भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरू में किराए पर एक अच्छा अपार्टमेंट प्राप्त करना हमेशा कई लोगों के लिए एक थका देने वाला काम रहा है। ऐसी मुश्किलों के किस्से अक्सर सुनाए जाते रहे हैं। अब, ये मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब किरायेदारों से एक नई चीज की डिमांड की जा रही है। अगर आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है, आईआईटी स्नातक नहीं हैं तो मकान मालिक आपको घर नहीं देंगे। कर्नाटक की राजधानी में मकान मालिकों ने अपनी ये नई मांग रखी है और अब किरायेदारों के और उन कॉलेजों के बारे में पूछ रहे हैं जहां से उन्होंने स्नातक किया है।

एक ट्विटर उपयोगकर्ता प्रियांश जैन ने एक एजेंट के साथ अपनी चैट साझा की है। जैन इंदिरानगर, डोमलूर या एचएएल इलाके में सिंगल ऑक्युपेंसी फ्लैट की तलाश में थे। अब तक यहां घर के मालिक एक विशेष धर्म के किरायेदारों को पसंद करते रहे हैं या विशिष्ट भोजन की आदतों या फिर शादीशुदा होते हैं, उन्हें घर दे देते थे। लेकिन जैन आश्चर्यचकित थे जब एजेंट ने उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए कहा। यही नहीं, एजेंट ने घर दिलाने से मना कर दिया क्योंकि वह आईआईटी / आईआईएम स्नातक नहीं थे।

उसके द्वारा साझा किए गए चैट में एजेंट उसकी पृष्ठभूमि, कॉलेज और कार्यस्थल के बारे में पूछता है। जैन का कहना है कि वह एटलसियन में काम करते हैं और वह शाकाहारी हैं। वह कहते हैं कि उन्होंने वीआईटी वेल्लोर से स्नातक किया है। लेकिन एजेंट उन्हें यह कहते हुए ठुकरा देता है कि 'आपकी प्रोफाइल फिट नहीं है।

Ok. This is absurd. Is there any roadmap to clear this tenant interview. Getting out of hand now. @peakbengaluru@BangaloreRoomipic.twitter.com/PjxWtYM0el