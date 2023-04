तेलंगाना में यूपी के गैंगस्टर की हुई एंट्री! बंदी संजय ने कहा- "अतीक अहमद से ज्यादा खतरनाक सीएम केसीआर..."

Highlights तेलंगाना के महबूबनगर में बंदी संजय ने बेरोजगारों की रैली को संबोधित किया बंदी संजय ने सीएम केसीआर की अतीक अहमद से की बंदी संजय पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार किए गए थे

महबूबनगर: भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष बंदी संजय का एक विवादित बयान सामने आया है जिसमें वह सीएम केसीआर की तुलना गैंगस्टर से कर रहे हैं।

बंदी संजय ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव पर आरोप लगाते हुए कहा, "तेलंगाना सीएम केसीआर यूपी में मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद से भी ज्यादा खतरनाक हैं।"

तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष ने ये टिप्पणी महबूबनगर में विशाल निरुद्योग मार्च रैली को संबोधित करते हुए कहा है। उन्होंने कहा कि केसीआर अतीक अहमद से ज्यादा खतरनाक है, वह गैंगस्टरों का सरगना है लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक उनसे साथ लड़ते रहेंगे।

तेलंगाना के महबूबनगर में बेरोजगारों की रैली को संबोधित करते हुए बंदी संजय ने एक अपराधी की तुलना सीएम केसीआर से कर दी। उन्होंने कहा कि जहां अतीक अहमद ने बंदूक की नोक पर लोगों को लूटा था, वहीं केसीआर पुलिस की मदद से लोगों और उनकी जमीनों को लूट रहे थे।

तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने के कारण 30 लाख बेरोजगार युवाओं के करियर को खतरे में डालने के लिए मुख्यमंत्री और उनके परिवार को जिम्मेदार ठहराते हुए संजय ने कहा कि बेरोजगार युवाओं को न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी।

हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक केसीआर उनके बेटे के टी रामाराव को कैबिनेट से बर्खास्त नहीं कर देते।

इस दौरान तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष ने जोर देकर पेपर लीक के कारण छात्रों को हुई परेशानी के बदले 1 लाख मुआवजे की मांग की है।

संजय ने कहा कि केसीआर सरकार के पतन की उलटी गिनती शुरू हो गई है और भाजपा अगले विधानसभा चुनाव में महबूबनगर जिले की सभी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी।

KCR is dangerous than Atiq Ahmed. He is a gangster to all gangsters



Atiq Ahmed wud threatening with guns, but KCR will use police to threaten and Dharani to harass common man.



SIT setup on, Miyapur Land Scam, Intermediate students suicides, Drugs case - never submitted report.… pic.twitter.com/MoGR4TikdY