Balasore Train Accident: रेस्क्यू के लिए सेना ने संभाली कमान, आर्मी ने की चिकित्सा और इंजीनियरिंग टीमों की तैनाती

Highlights कोलकाता से करीब 250 किमी दक्षिण में बालासोर के बाहानगा बाजार स्टेशन के पास हुआ हादसा। ट्रेन दुर्घटना की जांच दक्षिण-पूर्व सर्किल के रेलवे सुरक्षा आयुक्त ए एम चौधरी करेंगे।

बालासोरः ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार शाम को हुए ट्रेन हादस के रेस्क्यू की कमान भारतीय सेना ने संभाल ली है। शुक्रवार कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु-हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के पटरी से उतरने और एक मालगाड़ी से टकराने से जुड़े रेल हादसे में मृतक संख्या बढ़कर 233 हो गई है। वहीं 900 से अधिक यात्री घायल हो गए।

भारतीय सेना ट्रेनों में फंस हुए लोगों को बाहर निकालने और उपचार के लिए अस्पताल ले जाने में मदद कर रही है। सेना ने अपने एक बयान में कहा कि भारतीय सेना को घायल नागरिकों की निकासी और उपचार में सहायता के लिए तैनात किया गया है। एंबुलेंस और सहायता सेवाओं के साथ सेना की चिकित्सा और इंजीनियरिंग टीमों को पूर्वी कमान से तैनात किया गया है। भारतीय सेना ने कहा कि टीमों को कई ठिकानों से भेजा गया है ताकि जल्द से जल्द घटना स्थल पर पहुंचा जा सके।

Injured people are being brought here. I felt that I should donate blood. I hope it will save some lives. I appeal to youth to come and donate their blood, says Sudhanshu, a local #BalasoreTrainAccidentpic.twitter.com/yotJtyoJFm