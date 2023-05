जनता से बजरंग पूनिया ने की समर्थन की अपील, वीडियो साझा कर कहा- कृपया हमारा साथ दें

Highlights पूनिया ने साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के साथ ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट की। बृजभूषण शरण सिंह पर दो प्राथमिकी में एक महिला की लज्जा भंग करने, पीछा करने और पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट सहित कई पहलवानों ने जंतर-मंतर पर धरना दे रखा है।

नई दिल्ली: स्टार भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने शुक्रवार को देश के नागरिकों से भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन में समर्थन की मांग कर रहे पहलवानों के लिए अपील की। इसी क्रम में पूनिया ने साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के साथ ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट की।

इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, "हम अपने देश के गौरव के लिए लड़े। आज हम आपके चैंपियंस की सुरक्षा और सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। कृपया हमारा साथ दें!" पूनिया की यह अपील ऐसे समय में आई है जब एक दिन पहले ही दिल्ली के पड़ोसी राज्यों के किसानों और डीयू के छात्रों सहित बड़ी संख्या में लोग जंतर-मंतर पहुंचे और डब्ल्यूएफआई प्रमुख की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों के साथ एकजुटता दिखाई।

We fought for the pride of our country. Today we are fighting for the safety and honour of your champions. Please support us! #StandWithWrestlerspic.twitter.com/rlJ2AA3kPt