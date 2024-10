Bagmati Express Accident: मैसूर-दरभंगा एक्सप्रेस हादसे के बाद स्पेशल ट्रेन से भेजे गए यात्री, भोजन-पानी का किया गया खास इंतजाम

Bagmati Express Accident: तमिलनाडु में मैसूर-दरभंगा बागमती एक्सप्रेस ट्रेन के हादसे का शिकार होने के बाद हर तरफ अफरा-तफरी का माहौल है। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन ने यात्रियों की मदद के लिए फौरन टीम भेजी और फंसे लोगों को निकालने का काम किया गया। जानकारी के अनुसार, हादसे के बाद उस रूट की कई ट्रेनों को डायवर्ट कर दिया गया है। वहीं, मैसूर-दरभंगा बागमती एक्सप्रेस के फंसे हुए यात्रियों को लेकर एक विशेष ट्रेन, जो कावरैपेट्टई रेलवे स्टेशन पर एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी, शनिवार सुबह डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से अपनी यात्रा फिर से शुरू करने के लिए रवाना हुई।

स्पेशल ट्रेन डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से लगभग 4:45 बजे रवाना हुई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने कहा कि फंसे हुए यात्रियों को प्रतीक्षा के दौरान भोजन और पानी उपलब्ध कराया गया। मैसूर-दरभंगा बागमती एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12578) के शुक्रवार रात चेन्नई के पास कावरैपेट्टई रेलवे स्टेशन पर एक खड़ी मालगाड़ी से टकराने पर कुल 19 यात्री घायल हो गए।

यह घटना, जो पोन्नेरी और कावरैपेट्टई रेलवे स्टेशनों के बीच चेन्नई-गुदुर खंड पर रात लगभग 8:30 बजे हुई, जिसके कारण यात्री ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए।

यात्रियों के लिए दी गई स्पेशल ट्रेन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा सकता है कि यात्रियों को खाने-पीने दे रहे हैं। बेसिक सुविधाओं के साथ तमिलनाडु के यात्रियों को रवाना किया गया।

#WATCH | Tamil Nadu: Latest drone visuals from Chennai-Guddur section between Ponneri- Kavarappettai railway stations (46 km from Chennai) of Chennai Division where Train no. 12578 Mysuru-Darbhanga Express had a rear collision with a goods train, last evening.



12-13 coaches… pic.twitter.com/F7kp7bgLdV — ANI (@ANI) October 12, 2024

जानकारी के मुताबिक, भीषण हादसे के बाद कई ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया या उनका समय बदल दिया गया। दक्षिण रेलवे द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट में कहा गया है, "चेन्नई डिवीजन के कावराईपेट्टई में ट्रेन नंबर 12578 मैसूर-दरभंगा बागमती एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण निम्नलिखित ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है और उनका समय बदला गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे इस पर ध्यान दें और अपनी यात्रा की योजना बनाएं।"

नोटिस में कहा गया है, "11 अक्टूबर 2024 को लगभग 20.30 बजे चेन्नई डिवीजन के कावराईपेट्टई में ट्रेन नंबर 12578 मैसूर-दरभंगा बागमती एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण, ट्रेन सेवाओं के पैटर्न में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं।" डायवर्ट की गई ट्रेनें 10 अक्टूबर 2024 को 21.05 बजे रवाना हुई ट्रेन नंबर 12622 नई दिल्ली डॉ एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-तमिलनाडु एक्सप्रेस को गुडूर, रेनीगुंटा और अरकोनम के रास्ते डॉ एमजीआर चेन्नई सेंट्रल तक चलाया जाएगा।

#WATCH | Tiruvallur, Tamil Nadu: Rainfall affects restoration works at Kavarapettai accident spot where train no. 12578 Mysuru-Darbhanga Express had a rear collision with a goods train, last evening. 19 people were injured in the accident.



Railway officials say that it will… pic.twitter.com/3Eg1Nu0ILd — ANI (@ANI) October 12, 2024

ट्रेन संख्या 16094 लखनऊ जंक्शन डॉ एमजीआर चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस, जो 10 अक्टूबर 2024 को 16.20 बजे रवाना हुई थी, उसे गुडूर, रेनीगुंटा और अरकोनम के रास्ते डॉ एमजीआर चेन्नई सेंट्रल तक चलाने के लिए डायवर्ट किया गया है, जो नयदुपेट्टा और सुलुरुपेट्टा में स्टॉपेज को छोड़कर जाएगी।

Web Title: Bagmati Express Accident After the Mysore-Darbhanga Express accident passengers sent by special train special arrangements made for food and water