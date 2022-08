अमर्त्य सेन को लेकर बोले बाबुल सुप्रियो- उन्हें राजनीतिक पूर्वाग्रह से ऊपर उठना चाहिए

Highlights बाबुल सुप्रियो ने कहा कि इतने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री होने के बावजूद अमर्त्य सेन अपनी राजनीतिक विचारधारा से बाहर नहीं आ सके। टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि यह अमर्त्य सेन का फैसला है कि वह कौन सा पुरस्कार स्वीकार करेंगे या नहीं। बाबुल सुप्रियो ने ट्विटर पर बताया कि उन्होंने अमर्त्य सेन के बारे में क्या कहा।

कोलकाता: ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में नए चेहरे बाबुल सुप्रियो ने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन पर अपनी टिप्पणी से एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। बनर्जी सरकार की ओर से एक पुरस्कार को अस्वीकार करने के हफ्तों बाद सेन को उनकी पुस्तक 'होम इन द वर्ल्ड: ए मेमॉयर' के लिए मुजफ्फर अहमद मेमोरियल पुरस्कार मिला। वहीं, अब सुप्रियो ने कहा कि इतने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री होने के बावजूद अमर्त्य सेन अपनी राजनीतिक विचारधारा से बाहर नहीं आ सके।

सुप्रियो की टिप्पणी को लेकर टीएमसी में हलचल है। इस बीच पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि यह अमर्त्य सेन का फैसला है कि वह कौन सा पुरस्कार स्वीकार करेंगे या नहीं। ऐसे में सुप्रियो ने ट्विटर पर बताया कि उन्होंने अमर्त्य सेन के बारे में क्या कहा। उन्होंने शनिवार को ट्वीट करते हुए लिखा, "मैंने बस इतना ही कहा कि जब भी श्री अमर्त्य सेन भारत आते हैं, तो हम चाहते हैं कि वह किसी भी सरकार को अपनी बहुमूल्य सलाह, विश्लेषण और सुझाव दें, बजाय इसके कि वह हर चीज में असाधारण रूप से आलोचनात्मक हो और हर कोई उसे पक्षपाती लगे। राजनीतिक रूप से।"

बाबुल सुप्रियो ने अपने एक अन्य ट्वीट में लिखा, "उन्हें निश्चित रूप से किसी भी पुरस्कार को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार है, लेकिन हम/भारत/भारतीय, जो उन्हें एक विश्व प्रशंसित अर्थशास्त्री के रूप में देखते हैं, चाहते हैं कि वे अपनी राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर और अधिक रचनात्मक भूमिका निभाएं। दुख की बात है कि ऐसा शायद ही कभी होता है और यह हमारा नुकसान है। मैंने जो कहा उस पर कायम हूं।"

He surely has the right to accept or refuse any award but we/India/Indians, who look up to him as an world acclaimed economist, wud want to see him play a more constructive role, rising above his political ideology•Sadly that rarely happens & it our loss•I stand by what I said