Baba Siddique Murder Case: बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी अनमोल बिश्नोई को जल्द भारत लाया जाएगा
By रुस्तम राणा | Updated: November 19, 2025 05:22 IST2025-11-19T05:22:34+5:302025-11-19T05:22:34+5:30
नई दिल्ली: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई, अनमोल बिश्नोई, जो पिछले साल एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मुख्य आरोपी हैं, को जल्द ही भारत लाया जाएगा, क्योंकि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उनके निर्वासन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, अनमोल को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित करने की औपचारिकताएँ पूरी हो चुकी हैं।
अनमोल के खिलाफ कई राज्यों में कई मामले दर्ज हैं। अब केंद्र सरकार तय करेगी कि कौन सी एजेंसी उन्हें पहले हिरासत में लेगी। उनके जल्द ही दिल्ली पहुँचने की उम्मीद है। अनमोल बिश्नोई भारत में कई हिंसक अपराधों के लिए वांछित है, जिनमें अक्टूबर 2024 में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और मई 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या शामिल है।
वह अप्रैल 2024 की उस घटना में भी आरोपी है जिसमें अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित आवास के बाहर गोलीबारी की गई थी। पिछले वर्ष नवम्बर में उन्हें अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने के कारण अमेरिकी अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया था।
उसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद, भारत ने महाराष्ट्र की एक अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट और इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस के बाद प्रत्यर्पण की कार्यवाही शुरू कर दी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई ने पिछले साल तब और सुर्खियाँ बटोरीं जब उसे राष्ट्रीय जाँच एजेंसी की मोस्ट वांटेड सूची में डाल दिया गया और उसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया।
उस पर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से एक में मूसेवाला की हत्या करने वाले हमलावरों को हथियार और रसद सहायता मुहैया कराने का आरोप भी शामिल है। बिश्नोई गिरोह के एक अन्य सदस्य गोल्डी बरार ने शुरुआत में इस हत्या की ज़िम्मेदारी ली थी, लेकिन बाद में उसने कहा कि यह हत्या एक प्रतिद्वंद्वी राजनेता की मौत का बदला लेने के लिए की गई थी।
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और तीन बार विधायक रहे बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर, 2024 को उनके बेटे के कार्यालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जाँचकर्ताओं का कहना है कि अनमोल भी उस हमले में शामिल शूटरों के संपर्क में था।