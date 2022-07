Azadi Ka Amrit Mahotsav: 13 से 15 अगस्त तक 100 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घरों पर फहराएंगे तिरंगा, शाह ने राज्यों की बैठक

Highlights कार्यक्रम का उद्देश्य सभी घरों में तीन दिनों तक तिरंगा झंडा फहराना है रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की सभी राज्यों और UTs के संग मीटिंग

Azadi ka Amrit Mahotsav: भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देशभर में इससे जुड़े अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इस बार 13 से 15 अगस्त तक देश के सभी घरों में तिरंगा फहराने का कार्यक्रम किया जाएगा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत 'हर घर तिरंगा' अभियान के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम, एलजी और प्रशासकों के साथ बातचीत की।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनभागीदारी के माध्यम से 13 से 15 अगस्त तक सभी घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराना है। इस प्रयास में सरकारी और निजी प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे। तीन दिन तक 100 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घरों पर फहराएंगे तिरंगा।

