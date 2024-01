VIDEO: 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह से पहले देखें अयोध्या राम मंदिर का पहला मनोहर दृश्य

Highlights मंदिर प्रशासन ने समारोह से पहले राम मंदिर को खूबसूरती से सजाया है समाचार मंच डीडी न्यूज ने राम मंदिर की सुंदर संरचना के दृश्य साझा किए सीएम योगी ने शुक्रवार को 22 जनवरी को 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह की तैयारियों की समीक्षा की

अयोध्या:अयोध्या में राम मंदिर 22 जनवरी को भव्य 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह की तैयारी चल रही है। मंदिर प्रशासन ने समारोह से पहले राम मंदिर को खूबसूरती से सजाया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गौतम अडानी, रतन टाटा, मुकेश अंबानी आदि जैसे उद्योगपति सहित 7,000 मेहमान शामिल होंगे। 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह से पहले, समाचार मंच डीडी न्यूज ने राम मंदिर की सुंदर संरचना के दृश्य साझा किए।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को 22 जनवरी को 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को वीवीआईपी प्रतिनिधियों के आसपास मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रत्येक वीवीआईपी अतिथि के साथ संपर्क अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने प्रशासन से यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि समारोह के दिन भक्तों की भारी भीड़ के कारण स्थानीय लोगों को कोई परेशानी न हो।

श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येन्द्र दास ने शनिवार को 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह से पहले राम लला की मूर्ति की वायरल तस्वीरों पर नाराजगी व्यक्त की। आचार्य सत्येन्द्र दास ने कहा कि समारोह से पहले भगवान राम की आंखें उजागर नहीं की जानी चाहिए और तस्वीरें इंटरनेट पर कैसे वायरल हो रही हैं, इसकी जांच होनी चाहिए।

