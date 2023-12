Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या हवाईअड्डे पर एयरबस ए321 और बोइंग 737 विमान उतरेंगे, कल पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, टर्मिनल भवन को तिरंगे की थीम पर सजाया, देखें 10 वीडियो

Highlights आधुनिक निर्माण करना पीएम मोदी का संकल्प था। अयोध्या के पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। नवनिर्मित हवाई अड्डा मुख्य अध्योध्या शहर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है।

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या में राम मंदिर की तैयारी जोरों पर हैं। भगवान रामलला की मूर्ति पर मतदान आज होगा। मंदिर ट्रस्ट तीन डिजाइनों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करेगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।

#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh: Women workers are working on polishing the stones to be used in Ram Temple pic.twitter.com/qUhN7vnD4V — ANI (@ANI) December 28, 2023

सिंधिया ने कहा कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि बड़ी संख्या में पर्यटक बिना किसी परेशानी के अयोध्या राम मंदिर का दौरा कर सकें। आधुनिक निर्माण करना पीएम मोदी का संकल्प था। हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन अयोध्या हवाईअड्डे पर एयरबस ए321 और बोइंग 737 सहित विभिन्न प्रकार के विमान उतर सकेंगे।

अत्याधुनिक अयोध्या हवाई अड्डे का कल होगा उद्घाटन

अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कल किया जाएगा जो आधुनिक सुविधाओं से लैस है वहीं उसे राममंदिर की वास्तुशैली के चित्रण के साथ पारंपरिक स्वरूप में भी दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या के पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे।

#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh: 'Durduriya Puja' was performed by 2100 women ahead of the consecration ceremony in Ayodhya. It is said that Goddess Durduria worshipped before doing any auspicious work. (28.12) pic.twitter.com/5YdLbpl28e — ANI (@ANI) December 29, 2023

टीम ने यहां हवाई अड्डे का दौरा किया और श्रमिकों को निर्माण कार्य को पूरा करने में व्यस्त देखा। हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन को तिरंगे की थीम पर सजाया जा रहा है। यह नवनिर्मित हवाई अड्डा मुख्य अध्योध्या शहर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है। उसमें आधुनिक निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। उसे अयोध्या स्टेशन के नये भवन की भांति ही पारंपरिक स्वरूप प्रदान किया गया है।

#WATCH | Union Minister for Civil Aviation Jyotiraditya Scindia says, "The inauguration of Ayodhya airport will be done tomorrow by Prime Minister Narendra Modi. This will ensure a large number of tourists can visit Ayodhya Ram Temple without any difficulty. It was PM Modi's… pic.twitter.com/9tfk4mSoAf — ANI (@ANI) December 29, 2023

इसका मुख्य द्वार भी इसी तरह बनाया गया है। सीतापुर रोड साइड से हवाई अड्डे की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर कई पोस्टर लगाये गये हैं जिनमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीर है और स्वागत संदेश लिखा है। इस मार्ग पर सजावटी लैंपपोस्ट लगाये गये हैं जबकि बीच में हरियाली इस क्षेत्र की आभा को बढ़ाती है।

Preparations are underway in UP’s Ayodhya ahead of PM @narendramodi's visit to the city on Dec 30.



During his visit, PM Modi will inaugurate the redeveloped railway station and the new airport days before the Ram temple consecration ceremony. @PMOIndia#RamMandir#Ayodhya… pic.twitter.com/BKBt0sfD2Z — DD News (@DDNewslive) December 29, 2023

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा था, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 30 दिसम्बर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या का दौरा करेंगे। वह पूर्वाह्न करीब 11.15 बजे पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, नई अमृत भारत ट्रेनों और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। वह कई अन्य रेल परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

दोपहर करीब सवा बारह बजे प्रधानमंत्री नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे।’’ उसमें कहा गया है कि अयोध्या के अत्याधुनिक हवाई अड्डे का पहला चरण 1,450 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 6,500 वर्गमीटर होगा, जो सालाना लगभग 10 लाख यात्रियों की सेवा करने के लिए तैयार होगा।

Ayodhya Update



Airport Trails started today 🙏 pic.twitter.com/q76cBII8Id — Eminent Woke (@WokePandemic) December 22, 2023

टर्मिनल भवन का अग्रभाग अयोध्या के श्रीराम मंदिर की वास्तुकला को दर्शाता है। टर्मिनल भवन के अंदरूनी हिस्सों को भगवान श्रीराम के जीवन को दर्शाते हुए स्थानीय कला, चित्रों और भित्ति चित्रों से सजाया गया है। अयोध्या हवाई अड्डे का टर्मिनल भवन विभिन्न सुविधाओं से लैस है।

This is how #Ayodhya

Airport will be n it will be

fully operational before #Rammandir opening..

Courtesy -

Instagram - ayodhya_tourismpic.twitter.com/8zPN0J91TN — Ajit kumar (@connectajitcpr) December 22, 2023

जिनमें इंसुलेटेड रूफिंग सिस्टम, एलईडी लाइटिंग, वर्षा जल संचयन, फव्वारे के साथ भूनिर्माण, जल शोधन संयंत्र, जलमल शोधन संयंत्र और सौर ऊर्जा संयंत्र शामिल हैं। पीएमओ ने कहा कि हवाई अड्डे से क्षेत्र में संपर्क सुधार होगा, जिससे पर्यटन, व्यावसायिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।

#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh: On the Ram Temple Consecration Ceremony, Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra General Secretary Champat Rai says, "... I have heard that there would be a roadshow (of PM Modi)... There may be a public meeting too... Any information related to the… pic.twitter.com/riu7hNHy7T — ANI (@ANI) December 28, 2023

VIDEO | "It's a matter of great pride that PM Modi is visiting tomorrow. He will inaugurate Ayodhya Airport, and there is a discussion about naming it after Maharishi Valmiki. He will also inaugurate Ayodhya Dham railway station, flag two Amrit Bharat trains and six new Vande… pic.twitter.com/547sAe7KYy — Press Trust of India (@PTI_News) December 29, 2023

#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh: Paintings depicting Lord Ram, Goddess Sita and others on Pushpak Viman painted on the highway wall near Ayodhya Airport. (28.12) pic.twitter.com/ONe1FPbid2 — ANI (@ANI) December 28, 2023

