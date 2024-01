Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, गणतंत्र दिवस को लेकर 21-26 जनवरी तक लखनऊ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू, देखें गाइ़डलाइन

Highlights 21-26 जनवरी तक लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू किया गया है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड के साथ समारोह का जश्न रहेगा। धारा 144 सीआरपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी की है।

Ayodhya Ram Mandir: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन हो रहा है। राम मंदिर, गणतंत्र दिवस के मद्देनजर 21-26 जनवरी तक लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू किया गया है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड के साथ समारोह का जश्न रहेगा।

Uttar Pradesh | In view of the Ram Mandir Pran Pratistha ceremony on January 22, Republic Day and upcoming festivals, Upendra Kumar Agarwal , Joint Commissioner of Police, Law and Order, Lucknow issues prohibitory order using the powers granted under Section 144 CrPC. pic.twitter.com/mNN6k86J7O