आतिशी इस दिन लेंगी मुख्यमंत्री पद की शपथ! दिल्ली LG ने समारोह की तारीख मुकर्रर की

Highlights Atishi: आतिशी इस तारीख को लेंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री की शपथ Atishi: दिल्ली एलजी विनय कुमार सक्सेना ने तारीख दी Atishi: मंगलवार को उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया था

Atishi: दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने विधायक दल की नेता चुनी गईं आतिशी का शपथ ग्रहण समारोह की तारीख 21 सितंबर को दी। इस बात की जानकारी इंडिया टुडे की खबरों के अनुसार है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के प्रमुख और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के घर बैठक हुई थी, जहां सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय किया कि अब दिल्ली विधानसभा चुनाव 2024 तक आतिशी देश की राजधानी की मुख्यमंत्री होंगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंपा था। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल मंगलवार दोपहर को अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ उपराज्यपाल सचिवालय पहुंचे। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी भी उनके साथ थीं, जिन्हें आज दिन में विधायक दल की बैठक में केजरीवाल का उत्तराधिकारी चुना गया। केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के अपने फैसले की घोषणा की थी।

AAP National convenor Arvind Kejriwal resigns as the Chief Minister of Delhi; tenders his resignation to Delhi LG Vinai Kumar Saxena. Atishi to take over as next CM of Delhi. https://t.co/hH6mpfegP6 ">pic.twitter.com/hH6mpfegP6

उन्होंने तब कहा था कि वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तभी बैठेंगे, जब जनता उन्हें ‘‘ईमानदारी का प्रमाणपत्र’’ देगी। अरविंद केजरीवाल ने एलजी विनय कुमार सक्सेना को अपने इस्तीफे वाले चिट्ठी सौंप दी है और इस दौरान उनके साथ दिल्ली की होने वाली नई सीएम आतिशी भी मौजूद रहीं।

हालांकि, आज ही आम आदमी पार्टी ने सीएम आवास पर हुई बैठक में आगामी विधानसाभ चुनाव तक दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को अगला सीएम चुन लिया है। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होने जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने बीते रविवार को अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 'दो दिन' में इस्तीफा देने के अपने फैसले की घोषणा की थी।

उन्होंने कहा कि जब तक जनता उनकी ईमानदारी पर मुहर नहीं लगाती तब तक वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे और जेल से बाहर आने के बाद अग्नि परीक्षा देने का इरादा नहीं जताएंगे। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर एक कथित भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आने के दो दिन बाद उन्होंने यह घोषणा की।

आप प्रमुख को झूठ केस में अरविंद केजरीवाल को फंसाया और फिर उन्हें जेल में भेजा गया। इस बात को दिल्ली की होने वाली सीएम आतिशी ने कहा है। इसके साथ उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाएं। विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम चर्चा हुई और इस दौरान ये भी साफ कर दिया गया कि कोई भी उप-मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। इसी के साथ रेस में आतिशी ने सभी दावेदारों को पछाड़ दिया। दूसरी ओर बैठक में शामिल परिवहन एवं पर्यावरण मंत्री कैलाश गहलोत भी दावेदार थे, लेकिन आम सहमति आतिशी के पक्ष में दिखी।

Delhi CM Arvind Kejriwal proposes the name of Delhi Minister Atishi as the new Chief Minister. She has been elected as the leader of Delhi AAP Legislative Party: AAP Sources https://t.co/65VPmPpA39">pic.twitter.com/65VPmPpA39