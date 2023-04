दिल्ली एलजी द्वारा केजरीवाल के घर की मरम्मत पर रिपोर्ट मांगना 'असंवैधानिक', 'अलोकतांत्रिक': आतिशी

Highlights दिल्ली सरकार की PWD मंत्री ने इस संबंध में एलजी वीके सक्सेना को लिखा पत्र आवास के नवीनीकरण के संबंध में रिकॉर्ड जब्त करने और कार्यकारी कार्रवाई का निर्देश देने का उनका निर्देश "असंवैधानिक" और "अलोकतांत्रिक" है। पत्र में एलजी से संविधान द्वारा निर्धारित शासन की योजना को बहाल करने का आग्रह किया

नई दिल्ली:दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने रविवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण के संबंध में रिकॉर्ड जब्त करने और कार्यकारी कार्रवाई का आपका निर्देश "असंवैधानिक" और "अलोकतांत्रिक" है। पत्र में, उन्होंने एलजी से अपना आदे वापस लेने और दिल्ली और उसके लोगों के लिए संविधान द्वारा निर्धारित शासन की योजना को बहाल करने का आग्रह किया।

आतिशी ने कहा, "हमें उम्मीद है कि आप निर्वाचित सरकार को अपने कार्यों के संबंध में एक बार फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे।" केजरीवाल के आधिकारिक आवास की मरम्मत पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने को लेकर उठे विवाद के बीच उपराज्यपाल ने अधिकारियों को खर्च के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है और 15 दिनों के भीतर इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है।

वहीं भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल और आप पर इस मुद्दे को लेकर हमलावर है, भाजपा का दावा है कि 2020-22 के दौरान यहां 6, फ्लैगस्टाफ रोड पर मुख्यमंत्री के आवास के नवीनीकरण पर 45 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। आप ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा इस मामले को उठाकर वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। 27 अप्रैल को जारी एक राज निवास आदेश में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण में कथित "घोर अनियमितताओं" की रिपोर्ट का हवाला दिया गया था।

