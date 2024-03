Atishi On Delhi Police: 'मुझे घर जाना है', सड़क पर लेट गए आप नेता ने कहा, 'गोली मारो न'

Highlights आतिशी ने दिल्ली पुलिस पर लगाए आरोप आतिशी ने कहा कि दिल्ली पुलिस मुझे घर जाने से रोक रही है सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Atishi On Delhi Police: दिल्ली पुलिस के साथ दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की जोरदार बहस हुई। वीडियो में देखने में मिल रहा है कि कार में बैठी आतिशी उतरती हैं और बाहर खड़े पुलिस वाले से उलझ जाती हैं। आतिशी काफी गुस्से में दिखाई दे रही हैं। पुलिस वाले से सीधे कह रही हैं कि आप गाड़ी में बैठ जाइए। इस बीच गाड़ी में बैठे दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, विधायक दुर्गेश पाठक के साथ आप नेता आदिल खान उतर कर जमीन पर लेट जाते हैं।

Look at the politeness of these policemen, and compare it to the behavior of these goons from AAP. Overacting ke 50 cut karo @AtishiAAP ke. pic.twitter.com/pm7hbu9F1H

इस दौरान आतिशी जोर-जोर से पुलिसवाले से कहती हुई दिखाई देती हैं कि मुझे घर जाना है। इस बीच आप नेता जो जमीन पर लेटे हुए रहते हैं वह जोर-जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि गोली मारो न। पहले आप यह वीडियो देखिए।

Saurabh Bharadwaj, Durgesh Pathak, Adil Khan and myself were heading peacefully to my residence. After seeing us in the car, @DelhiPolice stopped our car.



What kind of a dictatorship is this? Now opposition leaders won’t be allowed in their party office? Now we won’t be allowed… https://t.co/1uy6ulCUa5